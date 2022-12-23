Atatürk Üniversitesi Oltu Beşerî ve Sosyal Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Öğrencilerine Bankacılık Mesleğinin dünü bugünü ve yarını anlatıldı.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşerî ve Sosyal Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Öğrencilerine Bankacılık Mesleğinin dünü bugünü ve yarını anlatıldı.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Doç. Dr. Tuba Özkan, Dr. Ögr. Üyesi Murat Dilmaç, Arş. Gör. Dr. Serpil Sumer, Arş. Gör. Hilal Mola ve Arş. Gör. Mehmet Gozel tarafından düzenlenen ve Finans Bankacılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fırat Altınkaynak’ ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Dijitalleşme Sürecinde Bankacılık Mesleğinin Dünü Bugünü ve Yarını" isimli panele sektörden 4 panelist katıldı. Gerek öğrenciler gerekse sektörden büyük ilgi gören panele, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Doğu Anadolu Bölge Müdürü Yener Işıldak, Türkiye Sigorta Doğu Anadolu Bölge Müdürü Ender Kılbaş, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticari Kobi Pazarlama Bölge Müdürü Remzi Güneş ve Türkiye Halkbank A.Ş. Bireysel Pazarlama Bölge Müdürü Emrullah Okumuş Oltu Halk Bankası şube Müdürü Arif Sedat Sağırlı katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan, OBSBF Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın destekleriyle Üniversite-Sektör işbirliğinin artarak devam edeceğine vurgu yaparak, rektörümüze ve sektörün uzman yöneticilerine verdikleri destekler için teşekkür etti.

Moderatörlüğünü yürüttüğü panel çerçevesinde konuşan Finans Bankacılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fırat Altınkaynak, "Tek kanatla geleceğe uçamayız " sloganına vurgu yaparak, sınıflarımızdan duvarları kaldırdık ve sektörle her hafta öğrencilerimizi buluşturmaya devam edeceklerini belirtti. Panelin kapanışında, panelistlere teşekkür plaketleri takdim edilerek, öğrencilere de katılım belgeleri verildi. Yaklaşık 3 saat süren panelde öğrenciler Bankacılara merak ettikleri bütün konuları sordular.