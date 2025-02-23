İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni iş modellerini destekleyen ve çağa uygun fikirleri girişimcilerle buluşturan teknoloji programı Tech Istanbul, dördüncü kez ödüllendirildi.İSTANBUL (İGFA) - Daha önce Kurumsal Girişimcilik Ödülleri, EuroAsian Startup Awards ve Global Startup Awards’dan birinciliklerle dönen Tech Istanbul, bu kez Growth Programı ile Business Honors Awards’ta Girişimcilik ve Startup kategorisinde “Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Entegrasyonu” ödülüne layık görüldü.

Tech Istanbul Growth Programı’nın stratejik vizyonu, yenilikçi yaklaşımı, uygulanabilirlik kalitesi ve elde edilen somut başarıları değerlendirilerek Girişimcilik ve Startup kategorisinde "Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Entegrasyonu" ödülünün sahibi oldu

Tech Istanbul’un yer aldığı kategoriye 1 Ocak 2023 ile 1 Ocak 2025 tarihleri arasında hayata geçirilmiş ve hem yurt içinde hem de yurt dışında uygulanmış projeler dahil edildi. Projeler arasından Tech Istanbul Growth, girişimleri destekleyerek onların büyümesini hızlandıran ve küresel pazarlara açılmalarına katkı sağlayan bir program olarak öne çıktı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, Tech Istanbul'un yenilikçi teknolojileri ve girişimcileri destekleyen Growth Programı’yla hem yerel hem de uluslararası alanda fark oluşturmaya devam ettiğini belirterek, "Bu ödül, programımızın stratejik vizyonunun ve ortaya koyduğu somut çıktıların bir kanıtıdır. Growth Programı kapsamında desteklenen girişimlerin, Tech Istanbul Demo Day gibi etkinliklerde ortaya koydukları yenilikler ve şehrimize kattıkları değer göz dolduruyor. Girişimcilerimizle birlikte şehrimizi geleceğe taşımaktan gurur duyuyoruz" dedi.

İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Rukiye Aydın Türktaş ise, bu başarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yenilikçi ve girişimci ekosistemi destekleme vizyonunun bir yansıması olduğunun altını çizdi.