Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki faaliyetlerine ilişkin konuşan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, “Bölgede 28 adet sahra eczanemiz ile hizmet verdik” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki faaliyetlerine ilişkin konuşan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, “Bölgede 28 adet sahra eczanemiz ile hizmet verdik” dedi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Ecz. Arman Üney, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonraki sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. TEB binasında açıklamalarda bulunan Üney, afet bölgesinde faaliyet gösteren eczanelerinin de etkilendiğini ifade etti. Bölgede 28 adet sahra eczanesi ile hizmet verdiklerini ve 7 gün 24 saat kesintisiz ilaç eczacılık hizmeti sunduklarını dile getirdi.

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından bölgede ilaç ihtiyacı da doğmuştu. İlaçların temini için bölgede sahra eczaneleri kurulurken, gönüllü eczacılar da bölgeye adeta akın etti. Türk Eczacıları Birliği ise bölgede son durumu gerçekleştirdiği basın açıklaması ile aktardı. Bölgede faaliyet gösteren eczanelerinin de etkilendiğini dile getiren Üney, Türkiye’deki tüm Bölge Eczacı Odaları ve 46 bini aşkın meslektaşları ile birlikte seferber olduklarını söyledi. Bölgede 28 adet sahra eczanesi ile hizmet verdiklerini ve vermeye de devam ettiklerini, ayrıca gönüllülük esasıyla bölgede 7 gün 24 saat kesintisiz ilaç eczacılık hizmeti sunduklarını aktardı.

Üney, bölgelerdeki ilaç ve tıbbi malzemelerin tedarikinin en hızlı şekilde sağlanması için oluşturdukları dijital bir sistem aracılığıyla “Afet Yardım Kampanyası” başlattıklarını da dile getirdi. Türk Eczacıları Birliği Gezici Tır Eczanesinin depremin ilk günü itibariyle vatandaşların hizmetine sunulmaya başlandığını ifade eden Üney, gezici karavan eczanesi ile insülin, şeker ölçüm kitleri gibi malzemelerin bölgeye gönderildiğini söylerken; kadın hijyen malzemeleri, ıslak mendil, hasta alt bezi, bebek bezi gibi destek malzemeleri de afetzedelere ulaştırdıklarını belirtti.

“Bölgede 28 adet sahra eczanemiz ile hizmet verdik”

Bölgedeki ihtiyaçları gözeterek sahra eczanelerinin konum bilgilerini sürekli kamuoyuyla paylaştıklarını söyleyen Üney, “Bölgede 28 adet sahra eczanemiz ile hizmet verdik ve vermeye de devam ediyoruz. İlk günden bu yana Bölge Eczacı Odalarımız ile birlikte koordine ettiğimiz gönüllü meslektaşlarımız, sahra eczanelerimizde gönüllülük esasıyla tam gün esasıyla canla başla hizmet sunuyor” diye konuştu.

“Bölgede 7 gün 24 saat kesintisiz ilaç eczacılık hizmeti sunuyoruz”

Vatandaşların hiçbir ücret ödemeden tıbbi malzemelere erişimini sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Üney, “Türk Eczacıları Birliğinin koordinasyonunda, Bölge Eczacı Odalarımız ile birlikte ilk günden bu yana sahada görev alan gönüllü meslektaşlarımız en etkin ve sürdürülebilir şekilde hizmet vermeye devam ediyorlar. Biz eczacılar, depremin yaşandığı ilk günden bu yana gönüllülük esasıyla bölgede 7 gün 24 saat kesintisiz ilaç eczacılık hizmeti sunuyor, vatandaşlarımızın hiçbir ücret ödemeden ilaca ve tıbbi malzemeye erişimini sağlamak için fedakarca çaba harcıyoruz” şeklinde konuştu.

Vatandaşlara kesintisiz ilaç eczacılık hizmeti vermenin birinci öncelikleri olduğuna dikkati çeken Üney, “Afet bölgesinde faaliyet gösteren eczanelerimiz depremden etkilendi. Bu bölgelerdeki ilaç eczacılık hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için depremden etkilenen eczanelerimizin bir an önce faaliyete geçmeleri; vatandaşlarımıza kesintisiz ilaç eczacılık hizmeti vermeye başlamaları birinci önceliğimizdir” açıklamasında bulundu.