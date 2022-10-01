Türkiye’nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto varlık işlem platformu Paribu’nun çatısı altındaki Team Paribu’nun İhtiyaç Haritası ile birlikte yürüttüğü "Team Paribu Seninle" projesi, Şanlıurfa’ya ulaştı. Proje kapsamında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Yavuz Selim İlkokulu’nun spor ihtiyaçlarını karşılamak üzere okula ziyarette bulunuldu.

Türkiye’nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto varlık işlem platformu Paribu’nun çatısı altındaki Team Paribu’nun İhtiyaç Haritası ile birlikte yürüttüğü "Team Paribu Seninle" projesi, Şanlıurfa’ya ulaştı. Proje kapsamında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Yavuz Selim İlkokulu’nun spor ihtiyaçlarını karşılamak üzere okula ziyarette bulunuldu.

Team Paribu, İhtiyaç Haritası ile yürüttüğü Team Paribu Seninle projesiyle spor ekipmanlarına erişim imkanı olmayan gençlere ulaşıyor. Bugüne kadar İstanbul, Adana, Mersin, Ankara, Erzincan, Diyarbakır, Kayseri, Ordu ve Şanlıurfa’da pek çok okulun ihtiyaçları karşılanarak toplamda 5 bin 720 öğrenciye ulaşıldı. Şimdi de Şanlıurfa Siverek Yavuz Selim İlkokulu’nun ilettiği ihtiyaç listesinde yer alan 1000’in üzerindeki spor malzemesini çocuklara ulaştıran Team Paribu, DasDas’ın moderatörlüğünde çocukların ve paydaşların bir araya geldiği bir etkinlik düzenledi. Yasin Oral ve İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Aslan’ın konuşmalarının ardından öğrenciler, Team Paribu sporcularından millî karateci Dilara Bozan ve millî eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ ile spor yaptı.

“Gençlerin sporla buluşması için var olan engelleri ortadan kaldırmayı hedefledik”

Paribu CEO’su Yasin Oral etkinlikteki konuşmasında şunları aktardı: “Team Paribu’yu, Türkiye’nin spor ülkesi olma potansiyeline dair inancımız doğrultusunda kurduk. Türk spor ve sporcusunun desteklenmesi, geleceğin sporcularının yetişmesi ve sporda cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına çalışmalar yürütüyoruz. İhtiyaç Haritası ile hayata geçirdiğimiz Team Paribu Seninle projesi de gençlerin sporla buluşması için var olan engelleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Mayıs ayından bu yana 15 okula giderek 5 bin 720 öğrenciye ulaştık. Bugün Şanlıurfa’daki öğrencilerle bir araya gelmek de bizim için mutluluk verici.”

İhtiyaç Haritası Sözcüsü Yönetim Kurulu Üyesi Esra Aslan, bugüne dair düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “İhtiyaç Haritası olarak sadece buradaki ihtiyaçların karşılanmasını değil aynı zamanda bu çocukların ve öğretmenlerin istedikleri bir şeyin gerçek olabileceği umudunu yaşatmak istiyoruz. İnsanların hayal edebilmeleri, hayallerini gerçekleştirebileceklerine inanmaları yolunda umudun itici bir güç olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bugün hep birlikte güzel bir hikâye daha yazdık."

Siverek Yavuz Selim İlkokulu Müdürü Ali Altdundal da etkinlikle ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Okulumuzun ihtiyaçları doğrultusunda bize spor malzemeleri ulaştıran Team Paribu ve İhtiyaç Haritası ekiplerine ve çocuklarımızla bir araya gelen sporcularımıza çok teşekkür ediyoruz.”

Paribu Hakkında

2017 yılında kullanıma açılan Paribu, kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem hizmeti sunuyor. Yaklaşık 6 milyon kullanıcısı bulunan platformda 7/24 kesintisiz kripto para işlemi ve TL yatırma çekme işlemi yapılabiliyor. Paribu, 7/24 hizmet veren Destek Birimi’yle kripto para işlemlerini kolaylaştırıyor. Paribu hakkında daha fazla bilgi için www.paribu.comadresini kullanabilirsiniz.

İhtiyaç Haritası

İhtiyaç Haritası ihtiyaç sahiplerini, destek olmak isteyen birey, kurum ve kuruluşlarla buluşturan sosyal bir kooperatiftir. İhtiyaç Haritası, Sosyal Kooperatif statüsünde kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak 2015 yılında kurulmuştur. Kanıtlanmış harita teknolojisi ve toplum tabanlı doğrulama işlevi aracılığıyla eğitim, sağlık, kültür-sanat gibi alanlarda yardımlaşmayı ve dayanışmayı kolaylaştırır. İhtiyaç Haritası hakkında daha fazla bilgi için https://www.ihtiyacharitasi.org/ adresini kullanabilir.