Bartın Üniversitesinin (BARÜ) ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Teakwondo Şampiyonasının açılış töreni gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonaya 55 üniversiteden 151 erkek ve 135 kadın sporcu katılıyor. BARÜ’nün uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen spor tesislerinde devam eden karşılaşmalara 60 hakem, 60 antrenör ve 55 idareci de yer alıyor. Şampiyonada dereceye giren sporcular 20 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek olan Dünya Üniversite Oyunlarında (FISU) ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak.

4 gün boyunca devam edecek şampiyonanın açılış töreninde konuşan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Türkiye’nin daha güçlü bir geleceğe adımlar attığı bugünde gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Biz onlara inanıyor ve desteklemeye devam ediyoruz. Bu motivasyonla attığımız adımların büyüdüğü bir gelecek hayal ederek çalışmaya devam ediyoruz. İnanıyorum bilimde, sanatta, sporda ve daha birçok alanda sesimizi ve sözümü yükselttiğimiz yarınlar bizi bekliyor” dedi.

Rektör Uzun, şampiyonaya ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu da dile getirerek “Şampiyonların tercihi bir üniversite olarak bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapıyor olmaktan ve çok değerli sporcularımızla birlikte spor profesyonellerini ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu düşüncelerle heyecanla devam ettiğimiz yolculuğumuzdaki destekleri için Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. Gençlerimize olan inancını dile getirerek daha iyiye ulaşma noktasındaki teşvikleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca ‘Türk Sporu’na değer katma odağındaki yakın ilgileri için Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mehmet Günay, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Asbaşkanı Doç. Dr. Sayın Serdar Eler, Türkiye Teakwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Sayın Metin Şahin, Türkiye Teakwondo Federasyonu Asbaşkanı Sayın Seyfullah Özdemir ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlerin her geçen dönem spor alanındaki başarılarının daha da arttırdığını ifade eden Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Asbaşkanı Doç. Dr. Serdar Eler, şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi.

Teakwondo Federasyonu Asbaşkanı Seyfullah Özdemir ise hedeflerinin uluslararası arenada ülkemizi en üst düzeyde temsil etmek olduğunu kaydederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış törenine BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Demirhan, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Prof. Dr. Fatik Çatıkkaş, Bartın Gençlik Spor İl Müdürü Halil Akkaş, il yöneticileri, akademisyenler ve sporcularla birlikte çok sayıda kişi katıldı.