Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) “Hediyem Kitap Olsun” kampanyası kapsamında, Rize’de bulunan Ömer Halaç İşitme Engelliler Okulu kütüphanesine kitap desteği verdi.

TDV’nin başlatmış olduğu “Hediyem Kitap Olsun” kampanyası ile Türkiye genelinde bugüne kadar 52 bini aşkın kitap desteğinde bulundu. TDV Genel Müdürü İzani Turan, kampanya çerçevesinde Rize’de bulunan Ömer Halaç İşitme Engelliler Okulu öğrencilerine ve Z Kütüphane’ye kitap desteğinde bulundu. Turan, ardından da Hz. Hatice Kız Kur’an Kursundaki öğrencileri ziyaret edip kitap bağışı yaptı. Turan’ın son durağı olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) içerisinde bulunan Diyanet Kampüs Genç Ofis’inde gençlik buluşması gerçekleştirildi.

“Kaliteli nesiller yetişmesi en önemli arzumuz”

Kampanya ile ilgili bilgi aktaran İzani Turan, kampanyada kitapların sadece çocuklara verilmediğini belirterek, “Biz bugün Rize’deyiz. Buraya geliş maksadımız ilk emri oku olan bir medeniyetin, bir inancın çocuklarıyız. Bir taraftan hayat devam ederken kaliteli nesiller yetişmesi en önemli arzumuz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak böyle bir kampanya başlattık. Hediyem kitap olsun kampanyasını zaman zaman okullarda, zaman zaman cezaevlerinde, zaman zaman yetimhanelerde, zaman zaman huzur evlerinde ve bireyler olmak üzere ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bu kampanyamıza destek verenler var. 15 ana kategoride, 55 civarında da alt kategoride tespit ettik. Bu kitaplarımız çocuklarımıza, yetişkinlere ve gençlere yönelik veriliyor. Arzumuz şudur, bir ülke kaliteli olacaksa eğitim yazanlar sayesinde olacaktır. Bizde Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu eğitimi çok önemsiyoruz.