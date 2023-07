Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik bu yıl 10’uncusu düzenlenen yaz okulu, yaklaşık 100 öğrencinin katılımı ile başladı.

Ortaokul yaz okulu, 10-21 Temmuz tarihleri arasında hafta içi her gün devam edecek. Dolu dolu geçecek yaz okulunda öğrencilere alanında uzman eğitmenler tarafından Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi gibi dini derslerin yanı sıra etkili iletişim, sağlık semineri, evsel atık dönüşüm atölyesi, teknik geziler, sinema gösterimi, ilk yardım eğitimi, işaret dili ve psikoloji semineri gibi pek çok alanda eğitimler verilecek ve etkinlikler gerçekleştirilecek. İki hafta sürecek yaz okulu, düzenlenecek sertifika töreni ve kapanış programının ardından sona erecek.

"Çocuklarımız hem öğrenecek hem de eğlenecek"

KAGEM tarafından öğrencilere yönelik gerçekleştirilen yaz okuluyla ilgili bilgiler veren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, ortaokul yaz okulunun öğrencilerin tatil dönemlerinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiğini kaydederek, "Bu yıl 10’uncusu düzenlenen yaz okulumuz, 10 Temmuz itibarıyla Ankara’da başladı. Yaz okulu kapsamında öğrenciler için 19 ana başlığın yer aldığı dolu dolu bir program içeriği hazırlandı. 100’e yakın öğrencimiz, iki hafta boyunca eğitmenlerimizin gözetiminde hazırlanan eğitim ve etkinliklerden istifade edecek. Eğitimler ve sosyal faaliyetlerle çocuklarımız hem öğrenecek hem de eğlenecek” dedi.

TDV olarak eğitime her anlamda büyük önem verdiklerini vurgulayan Turan, “Medeniyetimizi dünyada söz sahibi kılacak ve daha ileriye taşıyacak olanın eğitimli, çalışkan ve her zaman hikmetin takipçisi olmayı ilke edinmiş nitelikli bir nesil olduğunun farkındayız. Gençlerimizi yarınlara en iyi biçimde hazırlayabilmek için bütçemizin yarısına yakınını eğitim alanına tahsis ediyoruz. Eğitimin bir bütün olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle her anlamda gençlerimizin kendilerini yetiştirmelerine, manevi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamalarına imkan sağlıyoruz ve bu tür etkinliklerde daha fazla yer almalarını istiyoruz” diye konuştu.

Lise öğrencilerinin faydalanacağı TDV KAGEM Lise Yaz Okulu Programı ise 24 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.