Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) tarafından düzenlenen ’Anne Baba Okulu’ seminer serisinin açılış programı, Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın katılımıyla yapıldı.

TDV KAGEM tarafından düzenlenen ’Anne Baba Okulu’ seminer serisinin ilki, Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın sunumuyla TDV Genel Merkez Konferans Salonunda düzenlenen "Anne Baba Olmaya Psikolojik Hazırlık" başlıklı seminer ile gerçekleştirildi.

Tarhan, "İyi eş ve iyi anne baba olmanın ilk adımı iyi insan olmaktır. Çünkü çocuk üç şeyi örnek alır; anneyi babayı ve aralarındaki ilişkiyi. Çocuk yetiştirirken ailede sevgi, anlayış ve destek ortamı sağlanmalı. Çocuğun en önemli hakkı aile hakkıdır. Çocuk yetiştirmede anne babanın aynı dili konuşması çok önemlidir. Çünkü anne baba arasındaki fikir ayrılığını çocuk çok ustaca kullanır. Böyle durumlarda eğitim hataları ortaya çıkar" dedi.

Seminerin devamında Tarhan, "Evliliğin en büyük düşmanı düşünce katılığıdır. Bunun halk arasındaki karşılığı inatçılıktır. İnatçılıkta empati yeteneği ve duygusal okur yazarlık zayıftır. Karşıdakinin ne hissettiğini ve ihtiyaçlarını gözetemezler. Bu çağda da evliliklerin çoğu empati yoksunluğu ve daha da önemlisi egoların şişmesi sebebi ile bitme noktasına geliyor. Evlilikte ‘Altın Nokta’ kuralı vardır; fikir ayrılığı yaşanan durumlarda iki taraf da adım atarak altın noktada buluşup anlaşırlar. Empati yoksunluğu olan kişiler bu altın noktayı bulamaz, çünkü hep kendi istedikleri ön plandadır" ifadelerini kullandı.

TDV Genel Merkez Konferans Salonunda düzenlenen ’Anne Baba Okulu’ semineri 10 hafta boyunca sürecek.