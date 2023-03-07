Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilay Haftası münasebetiyle Erzincan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ziyaret etti.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilay Haftası münasebetiyle Erzincan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ziyaret etti.

Polislerin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade eden YEDAM görevlileri, “Her yıl Mart ayının ilk haftası ülkemizde Yeşilay Haftası olarak kutlanmakta. Yeşilay Haftası; ülkemizin de önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan ve bağımlılık yaptığı bilinen sigara, alkol ve diğer tüm bağımlılık yapıcı maddelerle mücadeleyi içermektedir.

Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.” ifadelerine yer verdiler.