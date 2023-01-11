Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Futbol Federasyonu’na seslenerek, gelecek sezonun ’Cumhuriyet Sezonu’ ilan edilmesini istedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Futbol Federasyonu’na seslenerek, gelecek sezonun ’Cumhuriyet Sezonu’ ilan edilmesini istedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Çankırı’ya geldi. İlk olarak Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne gelen Sarıgül, af çağrısını yineledi. İlk olarak 9 Nisan’da bir af çağrısında bulunduğunu, bu çağrıdan sonra Türkiye’de 80’nin üzerinde cezaevini gezdiğini ve gezmeye devam ettiğini anlatan Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi olarak af talebimiz siyasi bir talep değil, kesinlikle ve kesinlikle vicdani bir taleptir" dedi. “Bizim devletimiz vicdanlı, merhametli, adaletli devlettir” diye devam eden Sarıgül, “İnanıyorum ki toplumsal barış için, kardeşlik hukuku için cumhuriyetin 100. yılı affı mutlaka çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

TFF’ye çağrı yaptı

Cumhuriyetin 100. yılı olduğuna değinen Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi olarak 2023 yılının mutlaka cumhuriyet yılı olmasını teklif ediyoruz. Bütün siyasi partileri bu noktada birleşmeye ve ortak karar almaya davet ediyoruz. 2023 yılı mutlaka ve mutlaka cumhuriyet yılı olsun” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine de seslenen Sarıgül, “Futbol Federasyonuna çağrıda bulunuyorum. Önümüzdeki sezonu şimdiden ilan edelim. Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezonu mutlaka ’Cumhuriyet Yılı’ olarak ilan edelim ve cumhuriyetimizi kendimize yakışan ölçüler içerisinde el birliğiyle kutlayalım. Cumhuriyet ve demokrasiyi seviyoruz. Senin cumhuriyetin, benim cumhuriyetim değil; inşallah hepimizin cumhuriyeti. Cumhuriyet ve demokrasiye sahip çıkacağız" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Sarıgül, esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.