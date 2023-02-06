Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Osmaniye’ye giden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an önceliğimiz enkaz altında kalmış vatandaşlarımızı kurtarmak, yaralıları iyileştirmek ve bölgedeki halkı kış şartlarından koruyacak şekilde barınma ihtiyaçlarını gidermek olmalıdır. Biz parti olarak, devletimizin yanındayız, milletimizin hizmetindeyiz, gün birlik günüdür” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Osmaniye’ye giden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an önceliğimiz enkaz altında kalmış vatandaşlarımızı kurtarmak, yaralıları iyileştirmek ve bölgedeki halkı kış şartlarından koruyacak şekilde barınma ihtiyaçlarını gidermek olmalıdır. Biz parti olarak, devletimizin yanındayız, milletimizin hizmetindeyiz, gün birlik günüdür” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli olarak bugün sabah saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem çevredeki 10 ilden de hissedilmişti. Can kayıpları ve yaralılara neden olan deprem sonrası destek ekipleri ve birçok siyasi de deprem bölgelerine hareket etti. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de depremin etkilediği Osmaniye’de vatandaşların acısını paylaştı.

“Önceliğimiz enkaz altında kalmış vatandaşlarımızı kurtarmak”

Bölgede açıklamalarda bulunan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 şiddetinde bir deprem yaşadık. 10 ilimizi etkiledi, ülkemizin her yanında hissedildi. Depremi öğrenir öğrenmez bölgeye hareket ettim. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Henüz depremin tam bilançosunu bilmiyoruz. Vatandaşlarımızdan, sakin olmalarını, resmi açıklamalar dışındaki bilgi ve haberlerle hareket etmemelerini rica ediyorum. Dayanışma içinde olalım. Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua edelim. Merkezi ve yerel yöneticilerden de sen ben kavgası yapmadan, siyaset yapmadan ortaklaşa çalışmalarını bekliyoruz. Şu an önceliğimiz; enkaz altında kalmış vatandaşlarımızı kurtarmak, yaralıları iyileştirmek ve bölgedeki halkı kış şartlarından koruyacak şekilde barınma ihtiyaçlarını gidermek olmalıdır. Biz parti olarak, devletimizin yanındayız, milletimizin hizmetindeyiz. Tüm partilerin ve vatandaşlarımızın da aynı duygular içinde olduğunu biliyorum. Gün birlik günüdür” dedi.