Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Taksim patlamasına ilişkin, “Bu alçakça ve kalleşçe saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hangi amaçla kime karşı yapılırsa yapılsın, kim yaparsa yapsın terörü, terör teşvikçilerini ve iş birlikçilerini lanetliyorum” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Taksim patlamasına ilişkin, “Bu alçakça ve kalleşçe saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hangi amaçla kime karşı yapılırsa yapılsın, kim yaparsa yapsın terörü, terör teşvikçilerini ve iş birlikçilerini lanetliyorum” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkez binasında basın açıklaması yaptı. Sarıgül’ün gündeminde İstanbul’da gerçekleşen Taksim patlaması yer aldı. Sarıgül, Taksim’de meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı Taksim patlamasına değinen Sarıgül, “Bu alçakça ve kalleşçe saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hangi amaçla kime karşı yapılırsa yapılsın, kim yaparsa yapsın terörü, terör teşvikçilerini ve iş birlikçilerini lanetliyorum. Terör bir insanlık suçudur. Bu eylemde orada ölen ve yaralanan kişileri değil bütün insanlığı hedef almıştır, hepimizi hedef almıştır. Amaç şudur korku oluşturmak, sindirmek, düşünce dünyamızı felç etmek, siyasete, devlete ve devletin kurumlarına olan güveni sarsmaktır. Bu açıdan bütün insanlığa inanın ki zarar veren bir eylemdir” diye konuştu.

Terörün sadece bir ülkede değil, her ülkede yaşayan bireylerin onur ve haysiyetini hedef aldığının altını çizen Sarıgül, “Terörün ve teröristin iyisi kötüsü olmaz bizden olanı olmayanı olamaz. Terör her zaman terördür. Dünya insanlığına işlenmiş bir suçtur. Terörün dini, ırkı, mezhebi, kültürü kesinlikle olmaz. Terörün gözü kördür. Terör kendisini himaye edenleri kendisinden yarar umanları da bir gün vurur. Teröre karşı bütün devletlerin ve insanlığın ortak hareket etmesi şarttır” ifadelerini kullandı.

Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu eylemin sorumlularının ve azmettiricilerinin ortaya çıkacağına da inanıyorum. Emniyet mensuplarımıza ve istihbarat birimlerimize de sonuna kadar güveniyoruz. Bu noktada parlamentodaki bütün siyasi partiler bir araya gelmeli, yarın terörü lanetleyen bir bildiri mutlaka yayınlamalı parlamentoda bir kapalı oturum olmalı ve o kapalı oturumda da bu olayın boyutları detaylı bir şekilde açıklanmalı.”