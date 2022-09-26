Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İran’daki eylemlerin büyüme ihtimaline karşı sınır güvenliğinin korunması gerektiğini belirterek, “Bu tip olayların nereye varacağı belli olmaz. Şimdiden sınır güvenliğimizi korumamız lazım” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İran’daki eylemlerin büyüme ihtimaline karşı sınır güvenliğinin korunması gerektiğini belirterek, “Bu tip olayların nereye varacağı belli olmaz. Şimdiden sınır güvenliğimizi korumamız lazım” dedi.

TDP Merkez Binası’nda gerçekleştirilen gündem değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül, “Türkiye’nin dört bir yanında krizler, savaşlar yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşının 3. Dünya Savaşına yol açacağı konuşuluyor. İran’da 22 yaşındaki bir kadının öldürülmesiyle başlayan gösteriler sürüyor. İranlı kadınların mücadelesi saygıdeğer bir mücadele" ifadelerini kullandı.

"Bize düşmanlık edenlerle derhal yolumuzu ayırmalıyız"

Sınır güvenliğinin önemine değinen Sarıgül, "Bu tip olayların nereye varacağı belli olmaz. Şimdiden sınır güvenliğimizi korumamız lazım. Meclis açılır açılmaz bir kapalı oturum yaparak, bir tehdit değerlendirmesi yapmalı, gerekenlerin yapılması konusunda hükümete tam yetki vermelidir. Dünyanın önüne birlik içinde kararlı ve dik bir duruş koymamız lazım. Önemimizi ve değerimizi bilmeyenlerle, bize düşmanlık edenlerle derhal yolumuzu ayırmalıyız” diye konuştu.

Türkiye Değişim Partisi için heyecanlı bir günü yaşadıklarını vurgulayan Sarıgül, “Tam 366 gün önce onurla, gururla, şerefle Türkiye Değişim Partisi’nin ilk kongresini yapıp seçime girme yetkisini almıştık. Geçen sene bugün yaptığımız çalışmayla seçimlere girme hakkını kazandık. Şimdi heyecanlı ve gururluyuz” şeklinde konuştu.