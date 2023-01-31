Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, John Bolton’un,"Türkiye’yi atmak istiyorsak, NATO’yu feshedip tekrar kurabiliriz" sözleri üzerine “Yetkisiz ABD eski bürokratının sözlerinin bir ehemmiyeti yok” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, John Bolton’un,"Türkiye’yi atmak istiyorsak, NATO’yu feshedip tekrar kurabiliriz" sözleri üzerine “Yetkisiz ABD eski bürokratının sözlerinin bir ehemmiyeti yok” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın İsveç basınına yaptığı konuşmada "Türkiye’yi atmak istiyorsak, NATO’yu feshedip tekrar kurabiliriz" sözlerine tepki gösterdi. Partisinin genel merkezinde konuşan Sarıgül, “Etkisiz ABD eski bürokratının sözlerinin bir ehemmiyeti yok” dedi.

NATO ve ABD’nin gelecek yeni dünya düzeninde olmayacağını belirten Sarıgül, “John Bolton şunu anlamalı; NATO Türkiye’de darbe yaptı, hava savunmasız bıraktı, ambargo yaptırımına neden oldu, teröristleri destekledi, Yunanistan’a yaptıkları ortada Yunan adalarında müthiş bir şekilde silahlanıyor” dedi.

“Yetkisiz ABD eski bürokratının sözlerinin bir ehemmiyeti yok”

Sarıgül, Türkiye’de NATO’ya güvenin sıfır olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi NATO genişlemek istiyor ve Türkiye düşmanı bir İsveç’i NATO’ya almaya kalkıyor. Yetkisiz ABD eski bürokratının sözlerinin bir ehemmiyeti yok. Bolton daltonlaşmaya kalkmasın.

Türkiye’yi akvaryumdaki ya da kafesteki muhabbet kuşu gibi olmayacak ve ölmeyecek bunu aklına sok. ABD’nin maşası NATO’ya bu toprakların ihtiyacı yok. Bir kez daha söylüyoruz altını çiziyoruz. Tilkiden dost, ayıdan post olmaz".