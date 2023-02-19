Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kahramanmaraş merkezli depremlerin felaket olduğunu belirterek, “Yalova depremi bir afetti ama bu deprem felaket” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kahramanmaraş merkezli depremlerin felaket olduğunu belirterek, “Yalova depremi bir afetti ama bu deprem felaket” dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, deprem bölgesinden Ankara’ya gelerek parti genel merkezinde afete ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarıgül, “Yalova depremini yaşamış bir arkadaşınız olarak Yalova’daki depremdi ama buradaki tamamen felaket. Depremden ders çıkarmamız lazım. Türkiye’de ilk defa Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı kurulsun diyen bir siyasi partiyiz. TDP olarak hiç bu olaylar yokken bu günleri gördük ve Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı’nın kurulmasını istedik ve kamuoyuyla paylaştık. Bugün bir kez daha parlamentodaki bütün siyasi partilere sesleniyorum. Bana ne getirir ne götürür, bunun bana bir siyasi faydası var mı yok mu bunları bir tarafa bırakalım. Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı’nı kuralım. Deprem kuşağında olan Türkiye’mizde yarın sabah tekrar canları kaybetmek istemiyorsak bilim adamlarını dinleyelim, bilimin öncülüğünde hareket edelim. Fay hatlarının nerede olduğu belli, tekrar bu depremin tetikleneceği belli. Bilim adamları bunu defalarca söyledi. Depremde en öncelikli tedbirin alınması gereken yer okullardır. 1999 depremini yaşayan bir arkadaşınız olarak İstanbul’da onurla ve gururla Şişli’deki okullara bakıyoruz. Şişli’deki okulların tamamı depreme dayanıklı okullardır. O okulları yapan bir kardeşiniz olarak oradaki okullarda imzamın olmasından gurur duydum. İstanbul Valiliği açıklama yaptı, 99 tane okulumuz boşaltıldı ama Şişli’dekiler duruyor. Bilgisayar laboratuvarları ve fen laboratuvarlarıyla depreme dayanıklı bir şekilde evlatlarımıza hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.

“AFAD da bizim, AHBAP da bizim, Kızılay da bizim”

Sarıgül, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgeye yardım gönderen ve aynı amacı güden kuruluşlar arasında birlik ve beraberlik olması gerektiğini vurgulayarak, ”AFAD, bakanlığımızın önemli bir kuruluşudur. AFAD’ı ve Kızılay’ı yönetenlerin bazı eksiklikleri olabilir ama orası devletin önemli bir kuruluşudur. AFAD’ın ve Kızılay’ın yıpratılmasını doğru bulmayız. Sivil toplum kuruluşlarımızın canla başla mücadele ettiklerini görüyoruz. Bu sivil toplum kuruluşlarının yıpratılmasını istemeyiz. Bu sivil toplum kuruluşları depremde gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar. TDP olarak sivil toplum kuruluşları arasında ayrımcılık yapılmasını doğru bulmayız. AFAD da bizim, AHBAP da bizim, Kızılay da bizim. Bunların hepsi gönüllü bir şekilde çalışan sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu provokasyonlara düşmemize gerek yok” diye konuştu.

“Gençlerimizi okullarından ayırmayalım”

TDP olarak deprem bölgesinde olmaya devam edeceklerin, yaraların sarılmasına yardımcı olacaklarını ifade eden Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) de açılması gerektiğini savundu. TDP lideri, "Her şeyin açık ve net konuşulduğu TBMM’nin bir hafta daha kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Bu noktada sorumluluk sahibi olmalıyız ve üzerimize düşen bütün görevi yapmalıyız. Her şey devletimizin birliği ve beraberliği içindir. Bunu yaparken de devletimizi yıpratmamak lazım. Bugünler önemli günler. Bugünlerde gençlerimize mutlaka sahip çıkmalıyız. Gençlerimizin yurtları önemlidir. Yurtların kapatılmasını istemiyoruz. Depremlerde yardımcı olalım ama yurtları buranın ne olur dışında tutalım. Gençlerimizi okullarından ayırmayalım” dedi..

Sarıgül, ayrıca yaşanan depremler sonucu partisinin Hatay Kurucu İl Başkanı Mehmet Daroğlu ve çocuklarının hayatını kaybettiğini açıklayarak, Daroğlu’nun nezdinde depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara rahmet ve yaralılara şifa temennisinde bulundu.