Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) dünyadaki silahlı kuvvetler arasında en saygın silahlı kuvvet olduğunu kaydederek, “Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hiç kimse iç siyasete çekmesin. Türk Silahlı Kuvvetlerimize hiç kimse dilini uzatmaya sakın kalkmasın” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) dünyadaki silahlı kuvvetler arasında en saygın silahlı kuvvet olduğunu kaydederek, “Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hiç kimse iç siyasete çekmesin. Türk Silahlı Kuvvetlerimize hiç kimse dilini uzatmaya sakın kalkmasın” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Konya Mevlana Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Azerbaycan’da uluslararası ziyaret esnasında trafik kazası geçiren Binali Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerini ileten Mustafa Sarıgül, yarın hastaneye giderek Yıldırım’ı ziyaret edeceğini söyledi.

“Silahlı kuvvetlerimizi hiç kimse iç politika malzemesi yapmasın”

TSK’nın uluslararası demokratik dünyanın kullandığı mühimmatların dışında hiçbir mühimmat kullanmadığının altını çizen Sarıgül, “Türk Silahlı Kuvvetleri demokratik dünyadaki silahlı kuvvetler içerisinde en saygın silahlı kuvvetlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hiç kimse iç siyasete çekmesin. Türk Silahlı Kuvvetlerimize hiç kimse dilini uzatmaya sakın kalkmasın. Türk Silahlı Kuvvetleri bayrağımızı, toprağımızı, ulusal çıkarlarımızı korumak için var gücüyle mücadele etmektedir. Özellikle sınır ötesinde yapılan büyük mücadelelerde, Mavi Akım’da, Libya’da, uluslararası alanda, Katar bölgesinde bayrağımızı dalgalandırmak için, ulusal birliğimizi ve Türkiye’nin gururunu her tarafta anlatmak için çaba gösteren silahlı kuvvetlerimize dil uzatılmasını doğru bulmayız. Silahlı kuvvetlerimizi hiç kimse iç politika malzemesi yapmasın. Siyaset silahlı kuvvetlerimizden lütfen elini çeksin. Mehmetçiğimizin moralini bozacak, enerjisini düşürecek her türlü münafık konuşmaları reddediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve ulusumuzun onurudur” dedi.

“Türkiye’mizi kurtaracak olan formül, ekonomik milliyetçiliktir”

Ekonomik milliyetçilik yapmaları gerektiğini vurgulayan Sarıgül, “Türkiye’mizi kurtaracak olan formül, ekonomik milliyetçiliktir. Her alanda ekonomik milliyetçilik yapmalıyız. 1200’lü yıllarda atalarımız, dedelerimiz, ecdadımız bu güzel toprakları bize kurdu ama bu topraklarda mutlaka ekonomik milliyetçilik yapmalıyız. Dışarıdan çok fazla ithalat yapmamıza gerek yok. Daha çok ihracat yapmamız lazım. Bizim petrolümüz yok değil, bizim petrolümüz var. Bizim petrolümüz fındıktır, buğdaydır, arpadır, ayçiçeğidir. O nedenle kendi ürettiğimiz mallara mutlaka sahip çıkmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Taraftarlar kendi futbol takımlarını dahi sayamıyorlar”

Futbol sahalarında 8 tane yabancı oyuncunun oynaması mantığını doğru bulmadıklarını belirten Sarıgül, “Sahalarda 8 tane yabancı olmasın. İnanın ki taraftarlar kendi futbol takımlarını dahi sayamıyorlar. Bakıyorum sahaya; İstiklal Marşımız okunuyor, yabancıların sayısı çok olduğu için İstiklal Marşımızın ruhunu ve heyecanını o futbolcular taşımıyor. Formalarımızda ve sahalarımızda mutlaka Türk evlatları oynamalı, bizim evlatlarımız oynamalı. 8 tane yabancı olduğu zaman bir Fenerbahçe, Galatasaray, Konya taraftarı kendi takımının oyuncularını dahi sayamıyor. Biz kendi takımımızın oyuncularına dahi yabancılaştık. Sahalarda Türk oyuncularımız oynamazsa milli takımımız başarı elde edemez. İstiklal Marşımız okunuyor, bütün takımlara bakıyorum futbolcular yabancı. İstiklal Marşımızın ruhunu dahi anlayamıyorlar, kavrayamıyorlar. O nedenle mutlaka sahalarımızda 8 tane yabancı yerine, 8 tane Türk oynamalı, 3 tane yabancı oynamalı. O yabancılar da son derece kaliteli olmalı. Hagi, Alex, Quaresma gibi kaliteli yabancılar gelmeli” şeklinde konuştu.

Sarıgül, konuşmasının ardından Mevlana Meydanı’nda vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çekindi.