Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “İçinde olmadığımız ittifaklar, hesaplar kolay kolay tutmaz. Çeşitli seviyelerdeki arkadaşlarımızın görüşmeleri devam ediyor. Seçimden sonra ülkeyi yönetecek kadrolar içerisinde Türkiye Değişim Partisi yüzde 100 olacak” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “İçinde olmadığımız ittifaklar, hesaplar kolay kolay tutmaz. Çeşitli seviyelerdeki arkadaşlarımızın görüşmeleri devam ediyor. Seçimden sonra ülkeyi yönetecek kadrolar içerisinde Türkiye Değişim Partisi yüzde 100 olacak” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Ege Bölge Toplantısı’na katılmak üzere Manisa’ya geldi. Burada partilileriyle karşılanan Sarıgül, il ve ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa İl Başkanı Hüseyin Sürel’in ardından kürsüye gelen Sarıgül, hem iktidarı hem de muhalefeti eleştirdi. Tarıma dönük politikalarını da açıklayan Sarıgül, “Tarımın dünyadaki stratejik önemini tahıl koridoru krizinde gördük. Tarım kanuna göre ülke gelirimizin yüzde 1’i oranında köylümüzün cebine para girmesi lazım, girmiyor. 20 yıldır bunun hesabını soran yok. Cennet gibi topraklarımızda üretilen üzümün değerini bilen yok. Üzümü yeteri kadar pazarlayamıyoruz. Dünyadaki üzümün yüzde 24’ü bu topraklarda yetişiyor. Ama ambalajını yapamazsak markalaştıramazsak hiçbir işe yaramaz. Markası olan ülkeler güçlü ülkelerdir. Türkiye çok zengin bir ülke. Kaynaklarımız fışkırıyor ama kullanamıyoruz. Hasta garantili hastanelerimiz var, yolcu garantili köprülerimiz var. Çiftçilerimizin ektiği ürüne neden garanti verilmiyor. Çiftçilerimizin ürettiklerine alım garantisi vereceğiz” dedi.

“Siyaset ittifak siyaseti haline geldi”

Muhalefetin kendini yenileyemediğini söyleyen Sarıgül, “Kemik oylarına güvenerek siyaset yapıyorlar. Bürokratik kurumlara dönüştüler. Artık kendilerini yenileyemiyorlar. Ülke gerçeklerini bilen, halkın gündemini takip eden, milletin derdiyle dertlenen parti Türkiye Değişim Partisidir. Millet İttifakı aylarca çalıştı ortaya bir metin çıkardı ama o metin kısmen doğruydu ama yeterli olmadı. Cumhur İttifakı seçimi almak için torbalar dolusu kanun çıkarıyor. Ama aceleyle çıkardığı için kimseyi memnun edemiyor. Türkiye’nin sorunları kozmetik tedbirlerle çözülecek sorun olmaktan çıktı. Devletimiz, siyaset, ekonomi işlemiyor. İşleyen devlet, siyaset ve ekonominin çaresi değişimden geçiyor. Siyaset ittifak siyaseti haline geldi. Şu anda görünenler, yaşananlar sizi yanıltmasın. 24 saatte çok şey değişiyor. Herkes bakıyor ittifakların sonu yok. Siyaset umulmadık olaylarla doludur. Her an yeni imkanlar, yeni zorluklar çıkar. Seçim takviminin son günü son saat gelmeden hiçbir şey belli olmaz. Türkiye Değişim Partisi kilit partidir. İçinde olmadığımız ittifaklar, hesaplar kolay kolay tutmaz. Çeşitli seviyelerdeki arkadaşlarımızın görüşmeleri devam ediyor. Seçimden sonra ülkeyi yönetecek kadrolar içerisinde Türkiye Değişim Partisi yüzde 100 olacak” dedi.

Anketlerde yüzde 2,5 seviyelerinde olduklarını belirten Sarıgül, “Önce harekettik bereket olduk. Partimizi kısa sürede kurduk ve kamuoyunda artık bakıyoruz ki anketlerde birçok partiyi geride bıraktık. Yüzde 2’yi gördük, yüzde 2,5 gördük, yakında 3’ü, 4’ü göreceğiz. Sonra da o 2’lerin önüne önce 1’i sonra 2’leri yerleştireceğiz. Allah’ım hakkımızda hayırlısını versin” diye konuştu.

Sarıgül daha sonra yeni atanan il ve ilçe başkanlarını tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.