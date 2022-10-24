Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Biz ordumuza laf söyletmeyiz. Toprağımız ve Bayrağımız tehlikeye düştüğü zaman ordumuz ulusal birliğimizi korumak için dimdik ayaktadır. Ordumuzu yıpratmak isteyenlerin dilini keseriz” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Biz ordumuza laf söyletmeyiz. Toprağımız ve Bayrağımız tehlikeye düştüğü zaman ordumuz ulusal birliğimizi korumak için dimdik ayaktadır. Ordumuzu yıpratmak isteyenlerin dilini keseriz” dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Partisinin Genel Merkez Binasında yapılan basın toplantısında gündeme dair önemli konulara dikkat çekti. Toplantıda açıklamalarda bulunan Sarıgül, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullanmasına ilişkin iddialarına karşı çıkarak, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iddialarını şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Dünya’nın sicili en temiz ordusu, en merhametli ordusu Türk Silahlı Kuvvetleridir. Yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Siyasi tartışmaların hedefi yapmak kesinlikle doğru değildir. Biz ordumuza laf söyletmeyiz. Toprağımız ve Bayrağımız tehlikeye düştüğü zaman ordumuz ulusal birliğimizi korumak için dimdik ayaktadır. Ordumuzu yıpratmak isteyenlerin dilini keseriz. Düşmanı dışarıda aramaya gerek yok, meğer düşmanlar içimizdeymiş” diye konuştu.

“Başörtüsünden elinizi çekiniz, başörtüsünü takacak siz erkekler değilsiniz”

Başörtü meselesinde kararın kadınlara bırakılması gerektiğini belirten Sarıgül, “ Kılıçdaroğlu ,’başörtüsü yasası çıkaralım’ dedi, Erdoğan da referandum teklif etti. Biz de diyoruz ki; başörtüsünden elinizi çekiniz, başörtüsü takacak siz erkekler değilsiniz. Gelin bunun kararını kadınlara bırakalım. Referandumda sadece kadınlar oy kullansın. Başı açık kardeşimiz de bizim, başı kapalı kardeşimiz de bizim. Başı açık kardeşimizde şu an da yoksullukla, elektrik faturalarıyla, doğal gaz faturalarıyla mücadele veriyor. Başı kapalı kardeşimizde aynı mücadeleyi veriyor. Bir kez daha altını çiziyorum. Başörtüsünü takacak erkekler değil. Başörtü konusunda gelin bu kararı kadınlara bırakalım referandumda kadınlarımız özgürce oyunu kullansın ve kararını kadınlarımız versin” ifadelerinde bulundu.