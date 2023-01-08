Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak fabrika da açacağız, kooperatif de kuracağız. Nerede ne gerekiyorsa onu yapacağız. Sorunu tarlada, fabrikada çözeceğiz" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak fabrika da açacağız, kooperatif de kuracağız. Nerede ne gerekiyorsa onu yapacağız. Sorunu tarlada, fabrikada çözeceğiz" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin il binasının açılışını yapmak ve esnaf ziyaretlerinde bulunmak üzere Sakarya’ya geldi. Parti binasında seçim vaatlerini ve hedeflerini açıklayan Sarıgül, "Bizim iktidarımızda gençler üretecek, gençler yönetecek. İktidara geldiğimizde ilk iş mülakatı kaldıracağız. Yazılıyı geçen işe başlayacak. Yurt ücreti, öğrenim ve katkı kredisi diye bir şey olmayacak. İhtiyacı olana karşılıksız burs vereceğiz. Gençlere öğrenimleri boyunca internet ücretsiz olacak. Öğrencilerin aldıkları cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi ürünlerden vergi almayacağız. Gençler ilk evlerini, otomobillerini alırken vergi ödemeyecekler. Evlilik için alınan beyaz eşyadan, mobilyadan tüm vergileri kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

"Fabrika da açacağız, kooperatif de kuracağız"

"Türkiye Değişim Partisi olarak fabrika da açacağız, kooperatif de kuracağız. Nerede ne gerekiyorsa onu yapacağız. Sorunu tarlada, fabrikada çözeceğiz" diyen Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiftçimize alım garantisi vereceğiz. Çiftçiye ucuz gübre, ucuz mazot, ucuz elektrik vereceğiz. Çiftçilerin bankalara, Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizlerini sıfırlayacağız. Çiftçinin para kazanmasını sağlayacağız. Çiftçiyi küstürmeyeceğiz, çiftçi küserse aç kalırız. Tarımı hor görürsek, yarını zor görürüz. Bizim yönettiğimiz Türkiye, bolluk, bereket Türkiye’si olacak. Bizim yönettiğimiz Türkiye, güler yüzlü, mutlu bir Türkiye olacak. Türkiye Değişim Partisi’ni dikkate almadan yapılan oluşumlar sıkıntılı, sorunlu oluşumlardır. Seçimler yapıldıktan sonra görülecek ki Türkiye Değişim Partisi, mutlaka etkili, yetkili bir yerde ülkemizin yönetiminde söz ve karar sahibi olan bir noktada olacaktır. İktidardan sonra en büyük arzumuz şudur; evrensel hukuk kurallarını uygulayacağız. Senin adaletin benim adaletim olmaz, Türkiye’nin adaleti olacak" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, basın açıklaması sonrası sokağa inerek vatandaşlarla bir araya geldi.