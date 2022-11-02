Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Elon Musk dediğin tamamen kravatlı bir soyguncudur. Daha Twitter’ı alır almaz soygun düzenine başladı. Elon Musk’ı kınıyorum, aldığı kararı doğru bulmuyorum. Musk, milyonlarca gencin, Twitter kullanıcısının umutlarını yıkmıştır” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Elon Musk dediğin tamamen kravatlı bir soyguncudur. Daha Twitter’ı alır almaz soygun düzenine başladı. Elon Musk’ı kınıyorum, aldığı kararı doğru bulmuyorum. Musk, milyonlarca gencin, Twitter kullanıcısının umutlarını yıkmıştır” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, esnaf ziyaretleri yapmak üzere Kocaeli’ye geldi. İzmit kent merkezinde esnaf ve vatandaşlar temaslarda bulunan Sarıgül, birçok vatandaşın fotoğraf çektirme isteğini de kırmadı. Ziyaretlerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıgül, özellikle Twitter’ın mavi tiklilere ücretli hale gelmesiyle ilgili gündem oluşturacak açıklamalar yaptı. Sarıgül, “Elon Musk dediğin tamamen kravatlı bir soyguncudur. Daha Twitter’ı alır almaz soygun düzenine başladı. Elon Musk’ı kınıyorum, aldığı kararı doğru bulmuyorum. Musk, milyonlarca gencin, Twitter kullanıcısının umutlarını yıkmıştır” dedi.

“8 tane Türk, 3 tane yabancı oynamalı”

Önce Kocaelispor’a başarılar dileyen ve ardından Türk futbolundaki yabancı oyuncu fazlalığını eleştiren Mustafa Sarıgül, “Kocaelispor’a başarılar diliyorum. Kocaelispor’un birinci ligde olmasını çok arzu ediyorum. Kocaelispor şu anda hak ettiği noktada değil. Kocaelispor, kente büyük bir destek sağlıyordu. Kentin tanıtılmasına büyük bir destek sağlıyordu. 8 tane İstanbul takımı olacağına Kocaeli’nin, Bursa’nın ligde olması bu bölge için son derece önemli. Bir diğer önemli konulardan biri de İstiklal Marşımız okunurken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’da futbolcuların hepsi yabancı olduğu için İstiklal Marşı’nın ne olduğunu bile bilmiyorlar. O yüzden 8 tane yabancı yerine 8 tane Türk oynamalı. 3 tane de kaliteli yabancı oynamalı. O yabancılar da Hagi, Alex, Quaresma gibi başarılı yabancılar olmalı. Son bir buçuk yılda 200’ün üzerinde yabancı oyuncu ülkemize gelmiş ve 600 milyon doların üzerinde bir parayı alıp gitmişler. O yüzden yabancı futbolculara güle güle, hoş geldiniz bizim evlatlarımız. Sahalarda bizim evlatlarımız oynamalı. Bugün Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray taraftarlarına sorun, kendi takımlarını sayamazlar. Fakat Metin Oktayları, Can Bartuları, Ogünleri, Rıdvanları rahatlıkla sayabilirler. Özellikle altını çiziyorum; 8 tane yabancı yerine 8 tane Türk olmalı, sahada 3 tane de kaliteli yabancı olmalı. Bizim çocuklarımız oynamadığı zaman milli takımımıza bakıyoruz, 50 bin kişilik bir adaya gidip yeniliyor ve Türkiye’ye geliyor. Son zamanlarda özellikle ve özellikle Türk takımlarının başarısızlığı münasebetiyle milli takımdaki UEFA sıralamasında son derece aşağı düştük. Alt yapıya da büyük önem vermeliyiz. Bir buçuk senede Afrika’dan 200’den fazla oyuncuyu Türkiye’ye getireceğimize biz Türkiye’den yurt dışına oyuncu ihraç etmeliyiz” diye konuştu.

“Yerli malı yurdun malı, bismillah diyerek herkes Togg’u kullanmalı”

Togg’un açılışına katıldığı için kendisine yapılan eleştirilere katılmadığını söyleyen Sarıgül, “Togg’un açılışına katıldığımız için bazı hasetler, bazı fesatlar, bazı münafıklar ve bazı okumuş cahiller beni eleştirdiler. Twitter’daki azgın azınlıklar beni eleştirdiler. Benim onlara cevabım kesinlikle şudur; ben inandığım bir işi yapıyorum. Alparslanlar da bizim, Fatih Sultan Mehmetler de bizim, Mustafa Kemal Atatürkler de bizim diyen bir yapıdan geliyorum. Alman, İtalyan, Fransız, Japon arabalarına güle güle, hoş geldin Togg. Yerli malı yurdun malı herkes bismillah diyerek Togg’u kullanmalı” dedi.

“Elon Musk dediğin kravatlı bir soyguncudur”

Twitter’daki mavi tikli kullanıcıların aylık ücret ödeyecek olmalarını da yanlış bulduğunu söyleyen Sarıgül, “Elon Musk, büyük bir soygun peşinde, vurgun peşinde. Kendi takipçilerini borsadaki hisse senetleriyle büyük bir şekilde manipüle ederken bugüne kadar Twitter’dan hiç kimse para ödememiş, Elon Musk gelir gelmez yok 20 dolar olsun, 7-8 dolar olsun diyor. Bir de utanmadan sıkılmadan Avrupa ülkelerine şu kadar olsun, diğer sanki üçüncü sınıf ülkelere şu kadar olsun diye rakam kullanıyor. Bizim Elon Musk’a verecek 20 dolarımız değil 20 kuruşumuz bile yok. Elon Musk dediğin tamamen kravatlı bir soyguncudur. Daha Twitter’ı alır almaz soygun düzenine başladı. Elon Musk’ı kınıyorum, aldığı kararı doğru bulmuyorum. Musk, milyonlarca gencin, Twitter kullanıcısının umutlarını yıkmıştır. Bu fiyatlar olursa Twitter’ı kapatacağım. Twitter’da zaten azgın azınlıklar var. Bazı Twitter kullanıcılarına ‘Yarın sabah güneş doğacak’ desem ona bile inanmazlar. O Twitter’dakilerin büyük bir bölümü de bizi eleştiriyorlar. Onlar kim biliyor musunuz? Onlar, okumuş cahiller, millete tepeden bakanlar. Ben o millete tepeden bakanları memnun etmek için yollarda değilim. Binlerce yurttaşımın alın teri ve emeğinin hakkını vermek için Allah’ım izin verirse yollardayım” şeklinde konuştu.