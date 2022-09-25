Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İran’daki olayların büyüme ihtimaline karşı sınır güvenliğinin sağlanması gerektiğini ifade ederek, "Bütün komşu ülkelerle sınır güvenliğimizi sağlamalıyız" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İran’daki olayların büyüme ihtimaline karşı sınır güvenliğinin sağlanması gerektiğini ifade ederek, "Bütün komşu ülkelerle sınır güvenliğimizi sağlamalıyız" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beşiktaş’ta bir sitede bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısına Sarıgül’ün yanı sıra, TDP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Delikurt ve Bayram Özata da katıldı. Açıklamasında, "Türkiye Değişim Partisi olarak ana görüşümüz, hiç kimse kadınlarımızın giyim kuşam tarzına karışmamalı" diyen Sarıgül, "Başı açık olan kardeşimiz de bizim olmalı, başı kapalı olan kardeşimiz de bizim olmalı. Türkiye Cumhuriyeti için seçtiğimiz demokrasi, laiklik, insan hakları ve barış ilelebet devam edecektir. İnançlara saygılı laikliği seviyoruz, Cumhuriyeti seviyoruz, demokrasiyi sonuna kadar koruyup kollayacağız. Türkiye’de yaşayan analarımız, bacılarımız, kardeşlerimizin giyim kuşamlarına hiç kimse karışmayacak ve müdahale etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Sınır güvenliğinin parti olarak üzerinde en önemle durdukları konuların başında geldiğini kaydeden Mustafa Sarıgül, "Özellikle İran’da meydana gelen bu üzücü olayın bir kez daha meydana gelmemesini arzu ediyoruz. Bu noktada İran bizim komşumuz, bizim için son derece önemli bir komşu. Şu andan itibaren, olmasını hiç temenni etmem ama doğabilecek olaylara karşı sınır güvenliğimizi şimdiden sağlamalıyız. Bütün komşu ülkelerle sınır güvenliğimizi sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.