Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Partiler, 6 Nisan saat 18.00’e kadar, girdikleri ittifaktan vazgeçebilecekler. 8 Nisan’da ittifaklar kesinleşmiş olacak. 19 Nisan’da da milletvekili listeleri kesinleşecek. Yani 8 Nisan ve 19 Nisan tarihlerini aklınızda tutun" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi İl Başkanları Toplantısı için Diyarbakır’a geldi. Toplantı öncesi partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulunan Sarıgül, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde kazananın demokrasi olacağını söyledi. Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi olarak, milletimizin geleceği adına umutla ve heyecanla doluyuz” diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlere değinen Sarıgül, “6 Şubat’ta büyük bir deprem felaketi yaşadık. Milletçe kenetlendik, hep birlikte yardıma koştuk. Deprem münasebetiyle bütün milletimizin gösterdiği yardımlaşma duygusu, dayanışma duygusu, kardeşlik hukuku dünyaya örnek olan bir tutum ve davranış oldu. Türkiye Değişim Partisi olarak, genel başkanıyla, genel merkeziyle, mahalli teşkilatlarıyla her dakika, her saniye tüm il başkanlarım bölgede oldular. Çalışmaları ellerinden geldiği kadar yerine getirmeye çalıştılar” şeklinde konuştu.

Siyasette her an her şeyin olabileceği değerlendirmesinde bulunan Sarıgül, seçim öncesinde özellikle 8 Nisan ile 19 Nisan tarihleri arasına dikkat çekerek, “Siyasette ittifak tartışmaları yapıldıkça hep aynı şeyi söyledim. ’Seçim takvimindeki son gün ve son saatleri bekleyin’ dedim. Bugün yine aynısını söylüyorum. Diyeceksiniz ki ’Sarıgül, seçim yaklaştı, son gün son saat mi kaldı artık’. Evet, bunu diyebilirsiniz. Bakın, şu tarihlere dikkat edin. Partiler, 6 Nisan saat 18.00’e kadar, girdikleri ittifaktan vazgeçebilecekler. 8 Nisan’da ittifaklar kesinleşmiş olacak. 19 Nisan’da da milletvekili listeleri kesinleşecek. Yani 8 Nisan ve 19 Nisan tarihlerini aklınızda tutun. Bu tarihlerde çok önemli siyasi gelişmeleri ülkemizde göreceğiz. Siyasette 24 saat bile uzun zamandır ve siyaset her an umulmadık olaylarla doludur” ifadelerini kullandı.