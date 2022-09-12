Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bugünün kara bir gün olduğunu savunarak, "12 Eylül darbesi temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesidir" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bugünün kara bir gün olduğunu savunarak, "12 Eylül darbesi temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesidir" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. Ankara’daki parti binasında gerçekleştirilen toplantıda gündem ile ilgili konulara değinen Mustafa Sarıgül, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğretmenlere, velilere ve öğrencilere başarılar diledi.

"Öğretmenlerimiz, eğitimin mihenk taşı"

Öğretmenlere, velilere ve öğrencilere başarılar dilediğini ifade eden Mustafa Sarıgül, "Tüm eğitim camiasına bir öğretmen olarak sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Öğretmenlerimizi eğitim sisteminin mihenk taşı olarak görüyoruz. Öğretmenlerimizi son derece değerli görüyoruz" diye konuştu.

"12 Eylül darbesi en sıkıntılı en kara günlerdendir"

42 sene önce bugünün üzüntülü bir gün olduğunu savunan Sarıgül, "12 Eylül 1980 darbesi Cumhuriyet tarihimizin, demokrasi tarihimizin en sıkıntılı en kara günlerinden bir tanesidir. 12 Eylül darbesi milli iradenin hiçe sayılmasıdır. Bizi yönetecekleri biz seçeriz, bizi yönetecekleri milletimiz değiştirir" dedi.

İzmir’deki düzenlenen konser hakkında değerlendirmede bulunan Sarıgül, "İzmir Türkiye’mizin ilelebet payidar kalacağını bir kez daha dosta düşmana ilan etti. İzmirlileri ve emeği geçenleri kutluyorum ve tebrik ediyorum. Sayın Miçotakis çizmeyi aşmayın bardağı taşırmayın. Türk halkının sabrını zorlamayın. Şunu unutma sayın Miçotakis ’Ayıdan dost Amerika’dan dost olmaz’ Türkiye ile dost olmak senin her zaman hayrınadır" ifadelerini kullandı.