Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin ilçe binasının açılışı için gittiği Taksim’de yoğun ilgiyle karşılandı. TDP’nin ekonomik milliyetçiliği savunan bir parti olduğunu söyleyen Sarıgül, “Yerli malı yurdun malı, herkes TOGG’u kullanmalı” diyerek bir kez daha herkesi TOGG’u kullanmaya davet etti.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin ilçe binasının açılışı için gittiği Taksim’de yoğun ilgiyle karşılandı. TDP’nin ekonomik milliyetçiliği savunan bir parti olduğunu söyleyen Sarıgül, “Yerli malı yurdun malı, herkes TOGG’u kullanmalı” diyerek bir kez daha herkesi TOGG’u kullanmaya davet etti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Beyoğlu İlçe Başkanlığı binasının açılışı için Taksim’e geldi. Sadri Alışık Sokak’ta bulunan başkanlık binasına gitmek için İstiklal Caddesi’nde yürümeye başlayan Sarıgül, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sarıgül’ü görenler yanına gelerek onunla sohbet etti bol bol fotoğraf çektirdi. Yürüyüşün ardından parti binasının bulunduğu sokağa gelen TDP Genel Başkanı, burada da kendisini bekleyen partililerin sevgi gösterileriyle karşılaştı. Sokağın başından başkanlık binasına kadar davul, zurna ve tezahüratlar eşliğinde yürüyen Sarıgül, açılış öncesi bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında sıkça birlik ve beraberlik vurgusu yapan Sarıgül, TDP’nin devletine bağlı bir parti olduğunu ve ulusal değerleri her şeyin önünde tuttuklarını söyledi. Yerli otomobil TOGG hakkında da konuşan genel başkan, TDP olarak ekonomik milliyetçiliği savunduklarını ifade ederek herkesi TOGG kullanmaya davet etti.

“Yerli malı yurdun malı, herkes TOGG’u kullanmalı”

Partisinin Beyoğlu İlçe binasının açılışında konuşan Mustafa Sarıgül, “Fatih Sultan Mehmet de bizim Mustafa Kemal Atatürk de bizim. Türkiye Değişim Partisi ekonomik milliyetçilik diyen, yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı diyen bir partidir. Türkiye Değişim Partisi ekonomik milliyetçiliğe, başkaları gibi yandan bakmıyor, candan bakıyor. Sanayi hakkı, mülkiyet hakkı, Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olan Türkiye’de üretilen bir TOGG’un açılışına gidecek kadar da medeni cesareti yüksek bir siyasi partidir. Türkiye Gençlik Partisi, İtalyan arabalarına, Fransız arabalarına, Alman arabalarına güle güle, yerli malı yurdun malı herkes TOGG’u kullanmalı diyerek de medeni cesaretini bu şekilde gösterebiliyor. Çünkü Türkiye Değişim Partisi devletine bağlı olan bir partidir. Bizim için önce devletimiz, sonra partimiz gelir. Bizim için ülkemizin ulusal değerleri her şeyden önce gelir. Türkiye Değişim Partisi, mübarek Muharrem ayı da bizim Ramazan ayı da bizim, cem evleri de bizim camilerimiz de bizim, başı açık kardeşim de bizim, başı kapalı kardeşim diyor” dedi.

“Kürt ve Türk yurttaşlarım kardeştir, kalleş Amerika’dır”

Dün Diyarbakır’da gerçekleşen hain saldırıyla ilgili de açıklama yapan Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi ki diyor ki, silahlar gitsin ve barış gelsin. Türkiye Değişim Partisi diyor ki, dünyanın neresinde bir savaş varsa anlayın ki onun arkasında Amerika vardır. Türkiye Değişim Partisi diyor ki, Kürt yurttaşlarım ve Türk yurttaşlarım kardeştir, kalleş Amerika’dır. Dün Diyarbakır’da gerçekten çok önemli bir olayı yine ucuz atlattık. Emniyet mensuplarımıza şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah’ım ülkemize kem gözle bakanlara inşallah fırsat vermesin” diye konuştu.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün konuşmasının ardından, ilçe başkanlığı binasının açılışı yapıldı. Sarıgül, kurdele kesiminin ardından binayı dolaşarak incelemelerde bulundu.