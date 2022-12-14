Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce; "ÇOGEP Bir Yürek Bir Umut" projesi çerçevesinde Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nda Gençlik ve Spor İl Spor Müdürlüğü ile koordineli olarak, 30 öğrenciye paten spor kursu açılarak paten takımı ve çanta hediye edildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce; "ÇOGEP Bir Yürek Bir Umut" projesi çerçevesinde Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nda Gençlik ve Spor İl Spor Müdürlüğü ile koordineli olarak, 30 öğrenciye paten spor kursu açılarak paten takımı ve çanta hediye edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile müşterek gerçekleştirilen proje dâhilinde minik öğrencilere paten takımı ve çanta hediye edildi. Proje çerçevesinde öğrencileri suçtan korumak ve uzaklaştırmak amaçlanıyor.

‘ÇOGEP Bir Yürek Bir Umut Projesi nedir?’

Proje ile ilgili açıklama da ise şu bilgilere yer verildi;

“İlimiz dâhilinde ikamet eden çocuk ve gençler arasından 7-24 yaş grubunda bulunan suça sürüklenmiş ya da suça karışma eğilimi olan, sosyal dışlanmaya maruz kalmış, toplumsal bütünleşmeye dâhil olmakta yeterli donanıma sahip olmayan, ekonomik olarak geçim sıkıntısı yaşayan dar gelirli aileye sahip olan, aile içi şiddet mağduru ya da parçalanmış aileye sahip olan çocuk ve gençler proje ana hedef grubuna alınarak çocuk ve gençler ile engelli bireylerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin sağlanması çerçevesinde toplumsal açıdan korunmalarına ilişkin tedbirlerin yaşama geçirilmesi, bu çerçevede kendilerine sosyal ve eğitim desteği sağlanarak topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunma, kente göçle gelmiş, uyum sağlayamamış veya diğer dezavantajlı toplum kesimlerinin şehir yaşamına, iş gücü piyasasına dâhil edilmesi ve güvenli yaşama dolaylı olarak olumsuz yönde etki eden yoksunlukları azaltma amacıyla 2022 yılında Erzincan ilimiz dâhilinde uygulanmak üzere hazırlanan “Bir Yürek Bir Umut” isimli proje çerçevesinde hedef grubunda bulunan çocuk ve gençlere yönelik “koruma, önleme ve destekleme” amaçlı tedbirlerin yaşama geçirilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile müşterek çalışma yapılacaktır”