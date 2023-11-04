Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bigadiç’te Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Sera Bölgesi (TDİOSB) çalışmalarına hız kazandırdı.

Bigadiç ilçesinde 2 bin 424 dekar alanda kurulumu devam eden, fizibilite raporları tamamlanan istihdam ve birim alandan yüksek miktarda sebze üretimi ile bölgeye katma değer sağlayacak Bigadiç Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Sera Bölgesi (TDİOSB)’ nde yürütülen çalışmalara eşlik eden İl Müdürü Erkan Alkan, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bakan Danışmanı İsmail Bülbül, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, ve teknik personeller yerinde üretim, yerinde istihdam, yerinde tüketim modeliyle üretilen ürünlerle ve yapılacak olan sanayi tesisleriyle kent tarımının merkezi olma yolunda önemli bir adım olduğunun önemi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.