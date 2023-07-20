Türkiye Dağcılık Federasyon Başkanı ve yönetim kurulundan oluşan 35 kişilik ekip, Cilo Reşko Dağı’na tırmanmak üzere Hakkari’ye geldi.

Türkiye Dağcılık Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu, tırmanış öncesi Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti. Vali İdris Akbıyık, Hakkari’de bulunan Türkiye’nin en yüksek 2. zirvesi ve en büyük vadi buzulu olan 4 bin 168 metre rakımdaki Reşko Dağı’na 35 kişilik bir heyetle tırmanmak için gelen Türkiye Dağcılık Federasyon Başkanı ve yönetim kurulunu makamında kabul ederek bir süre görüştü.