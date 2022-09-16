Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Tortum’da liseli öğrencileri hediyelerle sevindirdi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Tortum’da liseli öğrencileri hediyelerle sevindirdi.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş ve yönetim kurulu üyesi Dilaver Canlar’a Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Murat Güven de eşlik etti. İlk olarak Tortum İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Özen’i ziyaret eden heyet ilköğretim haftası ve yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle İlçe Müdürü Orhan Özen’e başarılar dileyip Tortum merkezde öğrencilere verilmesi üzere kıyafet bıraktı. Ardından Tortum’un Şenyurt ve Bağbaşı Mahallelerindeki Anadolu Liselerine giden TDED Erzurum heyeti bu okullardaki tüm erkek öğrencilere mont hediye etti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş şunları söyledi: “Yeni eğitim öğretim yılının açıldığı hafta taşradaki okullarımızı ziyaret ederek öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle sohbet edip başarı dileklerimizi iletmek, arkadaşlarımızın hazırladığı birbirinden değerli hediyeleri öğrencilerimize vermek istedik. Okullarımızda birbirinden değerli idarecilerin ve öğretmenlerin olduğunu görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Öğrencilerimizin mutluluğuna ve heyecanına ortak olmak istedik. Bu vesileyle bize destek olan Berimteks Tekstil firmasından Berkcan Yılmaz’a ve Erzurumlu iş adamı Abdullah Atalar’a teşekkür ediyorum. Ayrıca bu sene taşradaki okullarımızda inşallah dil ve edebiyata dair birbirinden değerli etkinlikler yapmayı düşündüğümüzü de ifade etmeliyim. Yakın ilgilerinden dolayı İlçe Müdürümüz Sayın Orhan Özen’e ve okul müdürlerimize teşekkür ediyoruz.”

Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Murat Güven de “STK’lerimizin etkinliklerine yıllık izinde olsak da katılmaya çalışıyoruz. TDED Erzurum’un eğitim öğretim başında öğrencilerimizi sevindirmesi bizi de memnun etmiştir. Öğrencilere, hediyeleri ihtiyaç sahibi oldukları için değil öğrencinin ve ailesinin refah düzeyine bakmaksızın yeni eğitim öğretim yılı başında onları sevindirmek için vermiş olmalarını anlamlı bulduğumu söylemeliyim. TDED Erzurum heyetine ve Başkan Murat Ertaş’a teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.