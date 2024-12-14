Tekman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün davetlisi olarak Tekman’da öğrencilerle buluşan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş öğrencilere ve öğretmenlere “Erzurum’un Kültürel Coğrafyası ve Millî Kimlik” konulu bir konferans verdi.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Muhammet İkbal Çiçek ile Kenan Gülerci önce Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın’ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Tekman Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki programa katılan Murat Ertaş burada Erzurum’un şehir kimliğini oluşturan tarihi ve jeopolitik özelliklerinden bahsederek Erzurum’un asırlardır hudut şehri, yol şehri, su şehri, eğitim şehri, garnizon şehri, tarım şehri, şiir ve türkü şehri olduğu söyledi. Erzurum’un hudut şehri olmasından dolayı tarih boyunca sık sık düşman istilasına ve işgaline maruz kaldığını, bundan dolayı da Erzurumluların vatan konusunda çok hassas olduğunu dile getiren Başkan Ertaş, Erzurum’un tarihi ticaret ve göç yolları üzerinde bulunmasının da şehrin ruh dünyasını, kültürünü, söz varlığını zenginleştirdiğinin altını çizdi. Binbir Hatimlerin başladığı güne denk gelen ziyaretinde TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş tüm ilçeleriyle Erzurum’un İslamın kalesi ve kilidi olduğunu hatırlattı. Öğrenci ve öğretmenlerden gelen soruları cevaplandırmasının ardından TDED Erzurum Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed İkbal Çiçek tüm öğretmenlere ve öğrencilere çiçek hediye etti.

Programa Tekman Kaymakamı Sayın Hasan Raşit Taşkın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Sefil, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Külli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.