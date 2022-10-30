Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi 5. Olağan Genel Kurulunu gercekleştirdi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi 5. Olağan Genel Kurulunu gercekleştirdi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıya Sivas Belediyesi Başkan Yardımcısı Turan Topgül, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi Başkanı Aydın Yılmaz ve dernek üyeleri katıldı. Toplantıda konuşma yapan TDED Sivas Şubesi Başkanı Aydın Yılmaz, “Yaptığımız çalışmalar yönetim kurulu faaliyet raporunu birazdan okunacak 40 a yakın faaliyet arasında artık geleneksel hale gelen bir programdan bahsetmeden geçemeyeceğim. 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerinde olmak üzere senede iki kez, geniş katılımlı ve her defasında büyük beğeni toplayan şiir dinletileri gerçekleştirdik. Önümüzdeki aralık ayında, dokuzuncu şiir dinletimizle yolumuza devam edeceğiz. İlimizdeki önemli kültür miraslarını öne çıkarmayı amaçladığımız şiir dinletilerimizde özellikle genç kuşaklara yer vermeyi amaçladık” dedi.

Tek listenin oy birliği ile onaylandığı genel kurulda Aydın Yılmaz yeniden başkan seçildi.