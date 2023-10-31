Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında TCSG Dost Arama ve Kurtarma Gemisi, arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Öğrenciler tatbikat esnasındaki nefes kesen anları heyecanla izledi.

Alsancak Limanı’na demir atan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG Dost Arama Kurtarma Gemisi, çeşitli okullardan 254 öğrencinin ve öğretmenlerin katılımıyla İzmir Körfezi’ne açılarak tatbikat gerçekleştirdi. Göztepe açıklarında düzenlenen ilk senaryoda denizde mahsur kalan kazazede elinde bulunan işaret fişeği ile yardım istedi. Ardından Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti ve kazazede denizden kurtarılarak helikopter ile TCSG Dost Arama ve Kurtarma Gemisi’ndeki helikopter platformuna getirildi. O anlar öğrenci ve öğretmenler tarafından alkışla karşılandı. Kazazedeyi kurtarıp gemiye iniş yapan helikopter ise gemi ile birlikte seyir aldı.

Tatbikatı öğrencilerin yanı sıra Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de takip etti. Etkinlik sonunda öğrenciler ve öğretmenler ellerinde Türk bayrakları ile marşlar söyledi.

TCSG Dost’un 4 arama kurtarma gemisinden biri olduğunu söyleyen TCSG Dost Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı İğdeli, "Gençlerimize gemi ve gemiciliği sevdirme kapsamında, 4 ana Arama Kurtarma Gemisinden biri olan TCSG Dost Gemisinde 253 öğrencimi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Öğrencilerimiz denizde düzenlenen arama ve kurtarma tatbikatını ilgiyle izlediler. Bu bizi de mutlu etti. Geleceğin nesli gençlerimizin, Cumhuriyet’in 100. yılında gözündeki ışıltıyı görmek mutluluk verici. Gemi yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Alsancak Limanı’nda halkın ziyaretine açık olacak" şeklinde konuştu.

Kendisi için güzel bir deneyim olduğunu söyleyen öğrenci Rüzgar Doğrultan, "Bizim geleceğimiz için güzel bir deneyim oldu. Bu duyguyu tekrar yaşamak isteriz. Kaptanlarımıza bizi buraya getirdiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

İleride kendisinin de Türk bayrağını temsil etmek istediğini söyleyen öğrenci Esma Nur Ayan ise, "Benim için çok güzel deneyimdi. Gemi manevralarını gördüm. Okulda da hocalarımız öğretmişti. Onlarla gurur duydum. Ben de ileride onlar gibi Türk bayrağını temsil etmek istiyorum. 100’üncü yılda bunu görmek bizim için çok güzeldi” dedi.