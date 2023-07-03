İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “TCMB’nin piyasa dostu bu kararı, reel sektörün bürokratik yükünü hafifletecek” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB’nin şirketlerin döviz pozisyonu bildirim yükümlülüğünü Ocak 2024’e ertelemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Avdagiç, “TCMB’nin piyasa dostu bu kararı, reel sektörün bürokratik yükünü hafifletecek” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: “TCMB 50 milyon üstü kredi kullanan şirketlerin son tarihi 30 Haziran 2023 olan döviz bildirim yükümlülüğünü 2024’e kadar erteledi. Çözüm odaklı yaklaşımı için TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan’a teşekkür ediyorum.”