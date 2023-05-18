Samsun Valiliği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde TCG Yıldırım (F-243) Fırkateyni’nin Samsun’a geleceğini açıkladı.

Daha önce yapılan açıklamada TCG Nusret (N16) Müze Gemisi’nin Samsun’a gelerek ziyarete açılacağı belirtilmişti. Samsun Valiliği bugün yaptığı açıklamada müze gemisinin yerine TCG Yıldırım Gemisi’nin Samsun Limanı’na gelerek, ziyarete açılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından 19 Mayıs Cuma günü ziyarete açılacağı bildirilen TCG Nusret (N16) Müze Gemisi’nin yerine, TCG Yıldırım (F-243) Fırkateyni’nin geleceği ve 19 Mayıs 2023 Cuma günü 10.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında Samsun Limanı’nda vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacağı bildirilmiştir” denildi.