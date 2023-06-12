Çanakkale’de 1915’te Kurtuluş Savaşı’nda döşediği mayınlarla savaşın seyrini değiştiren TCG Nusret Mayın Gemisi Hopa Limanı’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı iskelesinde ziyarete açıldı.

Mürettebatı ile birlikte Hopa Limanı’na demir atan TCG Nusret N-16 mayın gemisi görevlileri, ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında bilgi verirken, Almanya’dan 1913’te Osmanlı Donanması’na teslim edilen geminin, 2011’de Gölcük Tersanesi’nde birebir inşa ediliş süreci de anlatıldı.

Görevliler ayrıca müze haline getirilen kısımlarda ziyaretçilere geminin tarihçesini de aktardı. Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, öncelikli olarak gemi komutanını makamında kabul etti. Ardından TCG Nusret Mayın Müze Gemisi’ni ve TCG-KDZ Ereğli P-1214 gemisini ziyaret eden Çimşir, TCG Nusret Mayın Müze Gemisinin Hopa Limanı’na ulaştırılmasından, tanıtılmasından ve ziyaretlerinden dolayı gemi komutanlarına ve personellerine teşekkür etti.

TCG Nusret Mayın Müze Gemisi’nin Hopa’nın ardından Rize, Trabzon, Giresun ve Samsun limanlarını da uğrayarak ziyaretçilerini kabul edeceği belirtildi.