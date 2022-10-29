Ziyaretçilerine kapılarını açan, gemiye vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Gemiyi ziyaret eden çocuklara günün anısına balon hediye edildi. Öte yandan, gemi sorumluları, vatandaşlara bilgiler verdi. TCG Kdz Ereğli isimli Karakol Deniz Botu saat 18.00’e kadar açık kalacak.

TCG Kdz Ereğli isimli Karakol Deniz Botu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Zonguldak limanına demirledi. Vatandaşlar botu gezebilmek için kuyruklar oluşturdu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.