MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG İskenderun gemimiz, depremde yaralanan vatandaşlarımızın İskenderun’dan Mersin’e tahliyesine devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) İskenderun’un yaralı depremzedeleri İskenderun’dan Mersin’e tahliyesine devam ettiğini bildirdi.

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