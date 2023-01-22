1 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kupası’nın güvenliği için gerçekleştirilen FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı ve 29 Aralık tarihinde Pakistan Deniz Kuvvetleri unsurları ile gerçekleştirilen Turgutreis-7 Tatbikatı’na katılan TCG BURGAZADA Foça’da düzenlenen törenle karşılandı.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı ve Turgutreis-7 Tatbikatı’na katılan TCG BURGAZADA, İzmir Foça’da tören ile karşılandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.