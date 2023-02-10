MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İskenderun’a demirleyen TCG Bayraktar gemimizde, Sağlık Bakanlığı personeli ile Bakanlığımızın sağlık personeli, yaralı vatandaşlarımızın tedavisine devam ediyor” denildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.