MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “İskenderun’da demirleyen Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Bayraktar gemisinde, depremde yaralanan vatandaşlarımıza aralıksız tedavi hizmeti veriliyor” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun’da demirlenen Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Bayraktar’ın bölgedeki yaralı vatandaşlara tedavi hizmetinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

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