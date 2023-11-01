Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Sarayburnu Limanı’nda halk ziyaretine açılan yoğun ilgi gören dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’nun, yarın da Sarayburnu Limanı’nda ziyarete açık olacağını açıkladı.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’ gemisi 1 ve 2 Kasım tarihlerinde saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında halk ziyaretine açıldı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul’da halk ziyaretine açılan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’nun yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kapsamında, TCG Anadolu İstanbul’da halkın ziyaretine açıldı ve halkımızın yoğun ilgisiyle karşılandı. Yarın da Sarayburnu Limanı’nda ziyarete açık olacak olan gemimize gösterilen ilgiden dolayı asil milletimize şükranlarımızı sunarız” denildi.