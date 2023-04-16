TGC Anadolu gemisi, demirlediği Sarayburnu Limanı’nda Ayasofya Camii manzarasıyla birleşmesi kartpostallık görüntü oluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde hizmete giren TCG Anadolu gemisi, demirlediği Sarayburnu Limanı’nda yarın halkın ziyaretine açılacak. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan geminin Ayasofya Camii manzarası da izleyenleri büyüledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye’nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Tuzla’da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmişti. Sarayburnu Limanı’nda demirleyen devasa gemi, 17 Nisan tarihinde 13.00 ile 18.00 saatleri arasında, 18-23 Nisan 10.00 ile 18.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.