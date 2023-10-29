TCG Anadolu gemisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayasıyla tören düzenlendi. Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Cumhuriyet’in 100’üncü yılına ithafen gönderdiği mesaj okundu.

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı TCG Anadolu gemisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Gemideki törene üst düzey rütbeliler ve gemi personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Cumhuriyet’in 100’üncü yılına ithafen gönyerdiği mesaj okundu. Tören, 100. Yıl Marşı’nın okunmasıyla son buldu.