Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yer alan TCDD Hatboyu Yürüyüş Yolu’ndaki camlarda yenileme çalışması yapılıyor.

Tepebaşı ilçesi Zübeyde Hanım Bulvarı’nda yer alan geçmiş yıllarda tren yolu olarak kullanılan ve TCDD tarafından yapılan Hatboyu Yürüyüş Yolu’na çevrilen alanda bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Altında orijinal rayların bulunduğu yürüyüş yolundaki eski camlar yenileniyor. TCDD görevlileri yıpranan camları yerinden sökerek yeni camları monte ediyor. Raylar arasındaki çöplerin temizlenmesinin ardından yeni camların yerlerine takılmasıyla yürüyüş yolunun yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor.