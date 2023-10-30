Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamaları çerçevesinde, Besni’den TBMM’nin 1. Döneminde mebus seçilen Reş,it Ağar’ın temsili uğurlama töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 100. Yıl Kutlama Programı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Besni’den mebus seçilen Reşit Ağar’ın uğurlanması temsili olarak yapıldı. Temsile Kaymakam Çağlar Partal, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Temsilde Reşit Ağar’ı Besni Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi bilgisayar öğretmeni İrfan Durmuş canlandırdı.

Reşit Ağar’ın halka hitaben yaptığı konuşma sonrasında kendisi için hazırlanan ata binerek halkı selamladı ve yola çıktı.

Reşit Ağar Kimdir?

Reşit Ağar (1875-Besni) Rüstiye Mektebi mezunudur. Çiftçilik, Bidayet Mahkemesi Azalığı, TBMM I. ve II. Dönem Malatya, III., IV. ve V. Dönem Gaziantep Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve yedi çocuk babasıdır. Hüveydi aşiretinin lideri olup Oğuzların Avşar boyuna mensuptur. Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyeliği ve 5. (XVI.) Dönem Adıyaman milletvekilliği yapmış Halil Ağar’ın dedesi, XI. dönem Adıyaman milletvekilliği yapmış Sait Ağar’ın babasıdır.