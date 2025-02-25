TBMM Başkanlığı himayesinde Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ile Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu tarafından "Hocalı Soykırımı Fotoğraf Sergisi ve Anma Programı" düzenlendi.ANKARA (İGFA) - TBMM'de Halkla İlişkiler Binasındaki Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşu ve Hocalı Katliamına ilişkin bir video gösterimiyle başladı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve TADİV Başkanı Aygün Attar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin iç siyasetin üzerinde bir konu olduğunu belirtti.

Hocalı'da insanlık suçu yaşandığını anımsatan Attar, "Bugün bir tek tesellimizle biraz rahat hissediyoruz kendimizi. O katliamın yaşandığı yer, Hocalı bugün özgürdür. Bu kanlı eylemi gerçekleştirenlerin bir kısmının da Azerbaycan devleti tarafından sorgu süreci devam etmektedir. Yüksek sesle, 'Hocalı'ya adalet' demek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov da Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın gelmesi gerektiğine işaret etti. Bu süreçte, Ermenistan milleti ve ordusuyla değil, Türk düşmanı olan Ermeni felsefesi ile karşı karşıya olduklarını kaydeden Memmedov, "Evde anneler-babalar, Türk düşmanı nesil büyütürse bir fırsat ortaya çıkmaz. Başka destek verici devletler bulduklarında yine soykırımlar devam edecektir. Ermenistan'la kalıcı barış olabilmesi için bu felsefenin durdurulması gerekmektedir." diye konuştu.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da uluslararası camianın Hocalı katliamına seyirci kaldığını hatırlattı.

Katliamın intikamının bir nebze alındığını dile getiren Ayrım, "Ama bu yetmez. O katliamı yapanlar bugün hala dolaşıyorlar. O koca koca devletler onları çağırıyor, sempozyumlar verdiriyorlar. O insanlar, göğüslerini gere gere bu katliamları anlatıyorlar. Dünyanın gözü önünde, video kayıtları olan bu katliamı unutturmamamız gerekiyor. Biz unutmuyoruz, unutmayacağız." dedi.

Barışın kalıcı olması için Ermenistan'ın mutlaka masaya oturtulması gerektiğine işaret eden Ayrım, Kafkaslarda barışın kalıcı olması için, oradaki devletlerin, hep beraber barışa katkı sunmaları gerektiğinin altını çizdi.

Eski Azerbaycan Dışişleri Bakanı Hasan Hasanov da Hocalı Katliamının öncesinde 1990 yılının ocak ayında da benzer bir katliamın gerçekleştirildiğini ama bunu dünyaya duyuramadıklarını söyledi.

Hocalı Soykırımı fotoğraf sergisinin de açıldığı programda bazı milletvekilleri, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kara Harp Okulunda öğrenim gören Azerbaycanlı misafir askeri öğrenciler ile Meclis personeli de hazır bulundu. Konuşmalar sonrasında Attar'ın moderatörlüğünde Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva'nın katılımıyla sempozyum düzenlendi.