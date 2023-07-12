CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TBMM’de Bursaspor’la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Bursaspor için seferberlik çağrısı yapan Öztürk, “Bursa’nın milletvekilleri olarak Bursa’nın değeri Bursaspor’a sahip çıkmak öncelikle bizim görevimizdir. Bursaspor siyaset üstüdür, hepimizindir. Unutma Bursalı; sen, ben yok, Bursaspor var, başka Bursaspor yok!” dedi.

CHP Bursa milletvekili Hasan Öztürk TBMM’de Bursaspor için seferberlik çağrısı yaptı. Öztürk, “Sizler aracılığınız ile tüm Bursalılara, Bursasporlulara seslenmek istiyorum; hatırlayın 16 Mayıs 2010. Bursa’da zaman durdu. Tüm Türkiye Bursa’nın başarısını ve yapabileceklerini gördü. Bursaspor ülkemizi Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde temsil etti. Scholes’lu Manchester United’ı, İspanya devi Valencia’yı Bursa Atatürk Stadyumu’nda Şampiyonlar Ligi müziğiyle izledik. Bursa, Payitaht Şehrimiz, Türkiyenin 2. Büyük sanayi şehri, nüfus olarak 4. büyük şehri. Bursaspor’umuzun bugün Bursa’nın seferberliğine ihtiyacı var. Bu gururu yeniden yaşamak ve yaşatmak için bu kentin en büyük markası Bursaspor’a destek olmaya herkesi çağırıyorum. Bursa’nın milletvekilleri olarak Bursa’nın değeri Bursaspor’a sahip çıkmak öncelikle bizim görevimizdir. Bursaspor siyaset üstüdür, hepimizindir. 20 vekilimize, 17 Belediye Başkanımıza, tüm siyasilere çağrımdır; Elimizi taşın altına koyalım, bir maaşımızı Bursaspor’a bağışlayalım. Unutma Bursalı; sen, ben yok, Bursaspor var, başka Bursaspor yok!” dedi.