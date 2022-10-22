Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yaşlı vatandaşların çeşitli alanlarda yaşadıkları sorunların araştırılması için kurulan komisyonun ilk durağı Kocaeli oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yaşlı vatandaşların çeşitli alanlarda yaşadıkları sorunların araştırılması için kurulan komisyonun ilk durağı Kocaeli oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yaşlı vatandaşların çeşitli alanlarda yaşadıkları sorunların araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınması için komisyon kurdu. 19 üyeden oluşan ve 3 ay görev yapması planlanan komisyon üyeleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaşlılara yönelik proje ve faaliyetlerini incelemek üzere Kocaeli’ye geldi. Komisyon, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yaşlılara yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıda kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 65 yaş üstü bireylere sunulan “Geniş Ailem” projesinin de sunumu yapıldı. Geniş Ailem projesinin hedefleri ve kapsadığı hizmetler aktarıldı. Bugüne kadar 314 bin 238 hizmet sunumu gerçekleştiği öğrenildi.

“Yaşlılara yönelik birçok proje uyguluyoruz”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, büyükşehir olarak yaşlılara yönelik birçok proje yürüttüklerini ifade etti. Başkan Büyükakın yaptığı konuşmada, “Sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren çalışmalar aslında büyük risk alanındadır. Sosyal Bilimler içinde hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlama açısından en kirik problemlerden biridir. Mesela bir hizmeti sağladığınızda o hizmeti keyfi olarak vermek popülizm tarafına yaklaşmak ile sürdürülebilirliğini sağlamak arasında hakikaten çok ince çizgi vardır ve zaman zaman bunlar gözden kaçırılır. Bir süre sonra özellikle 90’ların başından itibaren gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfusa dair sorunlarla birlikte tartışılan bir sosyal politika sorunu vardır. Ülkemiz bununla daha yüz yüze gelmedi. Nüfustaki yaşlanma problemi ile birlikte hem sağlık harcamalarında hem de sosyal harcamalarda ciddi sıkıntılar artmaya başlayacak. Sigorta sistemi başka sıkıntılara maruz kalacak. Bunun sürdürülebilirliği başlı başına bir problem olacak” dedi.

“Kocaeli örnek bir belediye, bu sebeple ilk durağımız oldu”

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Komisyon Başkanı Erol Kaya, yaşlılara yönelik pek çok faaliyet ve proje geliştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Bizim komisyon olarak ilk çalışmamız. Bizim buradaki temel gayemiz 1 Haziran’da başlattığımız ve 31 Aralık arası izleyeceğimiz komisyon çalışmamızdır. Yaklaşık 8 kamp yaptık. Kurum, STK ve akademisyenlerle fikir alışverişinde bulunduk. Hedefimiz projeleri uygulamalarıyla görmek. Ülkemizin yaşlı nüfusu artmaktadır. Türkiye üzerinden yüzde 8 yaşlı bireyi olan Kocaeli’de sirenler çalmaya başladı diyebiliriz. Çünkü Avrupa yüzde 10 seviyesinde olan yaşlı nüfusunu yaşlı bir toplum olarak görüyor. Türkiye bu skalaya girmek üzere. Bizim bunun önüne geçmemiz mümkün değil. Bu aslında çok iyi bir şey. Sağlıklı yaşayan ve ömrü uzayan yaşlı bir nüfusumuz var. Kocaeli örnek bir belediyedir, bu sebeple ilk ziyaret durağımız Kocaeli oldu. Buradaki çalışmalardan bir rol model oluşturmalıyız. Bunu örf, adet ve önerilerle bize sunabilirsiniz” diye konuştu.

Komisyon 19 üyeden oluşuyor

Öte yandan, TBMM Genel Kurulu’nda siyasi partilerin aynı konuda verdikleri önergelerin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan ‘Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesini öngören Araştırma Komisyonu’ 19 üyeden oluşuyor. Buna göre Meclis Araştırma Komisyonu’nda Erol Kaya Başkan, İbrahim Halil Fırat Başkan Vekili, Lütfiye Selva Çam Sözcü, Abdurrahman Başkan Katip, Müzeyyen Şevkin, Kemal Peköz, Arife Polat Düzgün, Yavuz Subaşı, Mustafa Esgin, İmam Hüseyin Filiz, Dilşah Canbaz Kaya, İffet Polat, Nazır Cihangir İslam, Cemal Bekle, Sefer Aycan, Emine Zeybek, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Neslihan Hancıoğlu ve Semiha Ekinci üye olarak görev yapıyor.