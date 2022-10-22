AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya ve beraberindeki 19 milletvekilinden oluşan TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Kocaeli ve Bursa’daki ziyaretlerin ardından bugün Şişli’deki Darülaceze Başkanlığı’nda incelemelerde bulundu. Komisyon üyeleri, 65 yaş üstü sakinlerle ilgili yetkililerden bilgi alırken, huzurevi sakinlerinin de taleplerini dinledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya ve beraberindeki 19 milletvekilinden oluşan TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Kocaeli ve Bursa’daki ziyaretlerin ardından bugün Şişli’deki Darülaceze Başkanlığı’nda incelemelerde bulundu. Komisyon üyeleri, 65 yaş üstü sakinlerle ilgili yetkililerden bilgi alırken, huzurevi sakinlerinin de taleplerini dinledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu saha çalışmaları çerçevesinde çeşitli şehirlerde bulunan huzurevlerini ziyaret etti. Şişli’deki Darülaceze Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette, AK Parti İstanbul Milletvekili ve aynı zamanda Komisyon Başkanı Erol Kaya ve beraberindeki 19 milletvekili, kurum yetkililerinden konuya ilişkin bilgiler aldı. 65 yaş üzeri yaşlıların sorunlarını araştırmak üzere kurulmuş olan komisyon üyeleri ziyaret esnasında huzurevi sakinlerinin taleplerini de dinledi.

Çeşitli el işleri ile meşgul olan huzurevi sakinlerini ziyaret eden Komisyon Başkanı Erol Kaya, huzurevi sakinlerinden Arif Selçuk Seçkin’den (62) nasıl çanta yaptığını dinledi. Taleplerini dinlemek üzere orada olduklarını belirten Erol Kaya’ya huzurevi sakinlerinden Serdar Portakal (65) ise, “Bizim şu an herhangi bir isteğimiz ya da şikayetimiz yok, Allah razı olsun” dedi.

Huzurevi sakinlerinden emekli doktor 91 yaşındaki Cevat İlhami Kaya, Komisyon Başkanı Erol Kaya ile sohbetinde, “Bizim hiçbir şikayetimiz yok. Allah razı olsun. Yaptığınız harika bir şey. Eskiden siyasetin içindeydim, milletvekili arkadaşlarım oldu” diye belirtti.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada 31 Aralık tarihine kadar raporun hazırlanıp meclise teslim edileceğini belirten Erol Kaya, “Birleşmiş Milletler’in ilan ettiği üzere, nüfusunun yüzde 10’u 65 yaş üstüyse artık yaşlı bir toplum diye tanımlanıyor, Türkiye de yaşlı bir toplum. Bu önemli bir şey, acaba 65 yaş üstü için neler yapılıyor, neler yapılması gerekiyor gündemimizde olan bir husus. Hem hizmetler açısından, hem mevzuat, hem de ekonomik gerekçeler açısından bunları görmemiz lazım. Aynı zamanda 45-65 bandında da yaklaşık 20 milyona yakın 19 milyonu aşan bir nüfusumuz var. Yani dolayısıyla 45’ten 65’e yürürken de insanları sağlıklı taşıyabilirsek yükümüzü daha hafifletmiş oluruz. Türkiye’de yaklaşık 434 kurumumuz var ve 25 bine yakın insan buralarda yaşıyor. Temennimiz tabii ki bu kurumların daha güçlü olması ama asıl hedefimiz hayatlarını buraya gelmeden de kendi evlerinde sürdürebilmeleridir. Raporu da yazmaya başladığımızın altını çizeyim. 31 Aralık tarihine kadar da raporumuzu TBMM Başkanımıza sunacağız” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, komisyon üyesi milletvekilleri Yavuz Subaşı, Arife Polat, Semiha Ekinci, Cemal Bekle, Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Cihangir İslam ve İmam Hüseyin Filiz de yer aldı.