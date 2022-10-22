TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, İBB’nin yaşlılar için yaptığı çalışmalar hakkında brifing aldı. Toplantıda, yaşlılar için yapılan her çalışmanın her yaş grubu için önemli olduğu vurgulandı.

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, İBB’nin yaşlılar için yaptığı çalışmalar hakkında brifing aldı. Toplantıda, yaşlılar için yapılan her çalışmanın her yaş grubu için önemli olduğu vurgulandı.

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu’nun İBB’den brifing aldığı toplantı, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya, Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Sosyal Hizmetler Müdürü Nazlı Enif Dipşar, İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürü Mustafa Hakan Yılmaztürk ve komisyon üyeleri yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından İBB yetkilileri konuyla ilgili sunumunu gerçekleştirdi.

“Türkiye’de 8 milyonu aşan insanımızın sorununu konuşuyoruz”

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya yaptığı konuşmada, “Yaşlıların sorunlarını araştırma komisyonu deyince hepimizin aklına 65 yaş üstü geliyor. Çünkü literatüre öyle geçmiş. Biyolojik yaşlılık olarak 65 ve üstünü ekonomik yaşlılık olarak da emekliliği esas alınmış. Türkiye’de 8 milyonu aşan insanımızın sorununu konuşuyoruz. Ancak bu sorunla ilgili ülkemizin genel bir kültürü oluşmuş durumda. Buradaki iyi uygulamaları muhafaza etmek belki teşvik etmek daha da arttırmak, eksik gördüklerimizi mükemmel bir noktaya taşımayla ilgili hem de dünya örneklerinden de yola çıkarak neler yapıldığını komisyon raporunda yansıtacağız” diye konuştu.

“Belli bir yaşa gelmeden önceki tabloyu konuşmamız lazım”

Kaya konuşmasının devamında, “65 yaşın konuşulabilmesi için bizim aslında konuşmamız gereken 45-65 yaş bandındaki yaklaşık 19 milyon insanımızın sağlıklı yaşlanması ile ilgili sürecini komisyon incelemelerimizde irdelememiz ve bununla ilgili bazı şeyleri yazmamız gerekiyor. Eğer sağlıklı bir yaşlanmadan bahsediyorsak belli bir yaşın üzerini değil oraya gelmeden önceki tabloyu incelememiz lazım” dedi.

“Aslında kendi sorunlarımızı çalışıyoruz”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Yaşlılığa ilişkin sorunlar hem mevcutta bir ihtiyaç grubunun hizmet alması üzerine çok önemli olmakla beraber aslında hepimizi de bekleyen bir gelecekle ilgili bir planlamanın konusu. Bir taraftan aslında kendi sorunlarımızı çalışıyoruz gibi bir ironik tarafı var yaşlılıkla ilgili çalışmanın. Her türlü hizmet grubunda çalışırken böyle bir konu yok ama burada kesin olan bir şey var ki inşallah hepimiz uzun ömürler yaşarız da biz de bir yaşlılık dönemi geçiririz. Yaşlılığımızı da bu ülkede huzur içinde geçirebiliriz. Bu bakımdan yaptığımız hizmetler ya kendimizi ya da bizzat kendi yaşamımızın da parçası olan dostlarımızın, hane halkının ve sorumlu olduğumuz herkesin de yaşamına dokunur” diye konuştu.

Toplantının ardından TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyeleri ve İBB yetkilileri Darülaceze’yi ziyaret edecek.