TBMM Özel Sağlık Kuruluşlarında Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında ikinci kez toplandı.

Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalarının ve mevzuatın incelenerek, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan Şan, “Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve konuya ilişkin katkı sağlayabilecek bütün kesimleri dinlemek için çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda ilk olarak Sağlık Bakanlığımız bu vahim olayın tafsilatlı bir biçimde kronolojisi, oluş biçimi, yürütülen denetim, inceleme ve soruşturma süreçleri, alınan önlemler başta olmak üzere özel sağlık kuruluşlarının bakım servislerine yönelik yürütülmekte olan ya da planlanan saha çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi sunmak amacıyla davet ettik. Komisyonumuz iddiaları tüm yönleriyle ele almak, varsa sistemdeki zafiyetleri tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir” dedi.

Bakanlık tarafından sunulan bilgilerin iddiaların aydınlatılmasına ve ileride benzer olayların yaşanmasını önleyecek politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirten Şan, “Öncelikle hedefimiz bu olaylardan çıkarımlar yaparak daha sağlam bir sağlık sistemine ulaşmaktır. Bakanlık olarak sizlerin katkıları, sahada yaşananları daha iyi anlamamıza ve çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirmemize yardımcı olacaktır. Bugün aramızda Sağlık Bakanlığımızdan Sayın Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç, Sayın Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbek, Teftiş Kurulu Başkanımız Erkan Hacı Hafızoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürümüz Ülker Kuğu, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz Hasan Basri Velioğlu, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz Doçent Doktor Eray Çınar, Sağlığın Gelişmesi Genel Müdürü Doçent Doktor Muhammed Atak, Kamu Hastaneleri Genel Müdürümüz Uzman Doktor Evlat Ceviz bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın sunumlarıyla mevcut durumun analizini yapmayı, akabinde de önleyici ve düzenleyici adımları tartışmayı planladıklarını söyleyen Şan, bugünkü toplantının verimli tartışmalara ve çözüm önerilerine zemin hazırlamasını temenni ettiğini belirtti.

Komisyon Başkanı Şan’ın konuşmasının ardından toplantı, görsel basına kapalı olarak devam etti.